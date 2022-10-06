Хикмет Гаджиев поделился кадрами с саммита Европейского политического сообщества

6 октября в Праге, столице Чехии, началось первое пленарное заседание саммита Европейского политического сообщества.

Как передает Day.Az, помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился кадрами со встречи на своей странице в Twitter.