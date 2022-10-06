https://news.day.az/politics/1501236.html Хикмет Гаджиев поделился кадрами с саммита Европейского политического сообщества - ФОТО
Хикмет Гаджиев поделился кадрами с саммита Европейского политического сообщества - ФОТО
6 октября в Праге, столице Чехии, началось первое пленарное заседание саммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az, помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился кадрами со встречи на своей странице в Twitter.
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