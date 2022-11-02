Слагаемые великих побед, плоды успешной внешней политики Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

1-2 ноября 2022 года в Алжире в четвертый раз пройдет саммит Лиги арабских государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на этот саммит в качестве почетного гостя - председателя Движения неприсоединения. Напомню, что Движение неприсоединения, являющееся вторым самым крупным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, охватывая различные регионы, объединяет 120 стран.

Также напомню, что Азербайджан в 2011 году принял решение о вступлении в семью Движения неприсоединения. За короткое время Азербайджан завоевал большое доверие и уважение среди участников Движения, а в 2016 году единогласным решением лидеров Движения неприсоединения был избран его председателем на 2019-2022-е годы.

Также замечу, что именно по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как председателя организации, 4 мая 2020 года в формате Контактной группы Движения посредством видеоконференции состоялся Саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом".

Именно на основе предложения главы нашего государства, которое прозвучало на указанном Саммите и было одобрено более чем 150 странами, - в декабре 2020 года была организована Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященная борьбе с коронавирусом. Напоминаю обо всем этом, дабы был более понятен высокий статус Азербайджана в столь влиятельной организации, как Движение неприсоединения.

Также упомяну о том, что наша страна оказала гуманитарную, финансовую помощь более 30 странам-членам ДН в связи с коронавирусом. И вовсе не удивительно, что в период 44-дневной войны мы увидели ответную реакцию с их стороны. Говоря конкретнее, международная организация проявила полную солидарность с Азербайджаном и оказало поддержку нашей территориальной целостности.

Еще в апреле 2020 года Координационное бюро Движения выступило с заявлением о так называемых "выборах" в "нкр". Было заявлено, что государства-члены ДН не признают и считают незаконными эти "выборы". А позже, 9 октября 2020 года, то есть в самый разгар 44-дневной войны, государства-члены организации заявили о своей поддержке территориальной целостности Азербайджанской Республики.

В заявлении глав МИД ДН прозвучал призыв урегулировать карабахский конфликт на основе четырех резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1993 года, требующих вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана. Также было высказано сожаление в связи с гибелью людей и последствиями этих событий для гражданского населения.

Ничего подобного мы тогда не увидели от СЕ, Европарламента, ПАСЕ и иных международных организаций. Наоборот, мы увидели тогда попытки оказания давления на нашу страну, которая всего лишь действовала строго в рамках международного права, Устава ООН, в том числе статьи 51 Устава ООН, которая предполагает, что каждая страна имеет право на самооборону,.

Так вот тогда, вместо поддержки, Азербайджан увидел попытки оказания давления на себя.

"Еще в ходе войны против нас хотели ввести санкции. Мы воевали на своей земле, восстанавливали свою территориальную целостность. Вводить санкции против нас - это бессовестно и несправедливо. Кто организовывал все это? Страны-сопредседатели Минской группы. Кто это предотвратил? Дружественные нам страны, страны-члены Движения неприсоединения", - заявил глава нашего государства в одном из своих выступлений.

Вот так мы увидели и лицемерие стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, каждая из которых видела в неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта возможности для решения собственных геополитических задач, так и плоды грамотной, выверенной политики официального Баку, которые выразились в оказании своевременной, крайне важной поддержки нашей страны в самый судьбоносный момент ее новейшей истории.

Рассуждая шире, мы констатируем, что случайных побед нигде и никогда не бывает. Азербайджан сегодня обладает высочайшим авторитетом как в Движении неприсоединения, так и в Лиге арабских государств, ОИК, Организации Тюркских Государств, ШОС, ГУАМ, СНГ. Более того, авторитет Азербайджана, не являющегося членом ОДКБ, выше, чем авторитет Армении, которая членствует в данной организации.

При этом, в ЕС также с чувством благодарности говорят о нашей стране, которая играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также замечу, что и с Израилем у Азербайджана налажены самые теплые, взаимовыгодные отношения. Все это - слагаемые большого политического успеха, который выражен Победе Азербайджана в 44-дневной войне, а также в пресечении попыток всех тех, кто пытался и пытается поставить под сомнение ее итоги.