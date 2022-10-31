Дежавю и ожидаемый финал: о причинах и последствиях провокации в Ханкенди

Автор: Акпер Гасанов

Это был жест отчаяния, позволивший нам явно увидеть все то, что карабахские сепаратисты и их кураторы из России пытались держать в тайне. Тут тебе и истинная причина появления в Ханкенди российско-армянского миллиардера Рубена Варданяна выпукло была показана и стало очевидно, с какой целью в последнее время началась оголтелая информационная атака на нашу страну на российских федеральных каналах.

Апофеозом всего этого действа, аккурат за сутки до сочинской встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна и стал митинг в Ханкенди. Априори было понятно, что его проведение было невозможно без молчаливого на то согласия со стороны российских миротворцев, скоро уже два года, как толком не справляющихся со своей основной миссией.

За указанный период было настолько огромное количество инцидентов в зоне их прямой ответственности, что простое перечисление такого рода эпизодов потребовало написания не одной, а нескольких статей. Именно поэтому за российской стороной закрепился статус "миропритворцев". При этом, что забавно и показательно одновременно, такой статус они заслужили и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении.

Такое, рассуждая логически, возможно только в одном случае - если обеим сторонам конфликта становится ясна главная цель российской стороны. А она состоит в имитации миротворчества и в создании условий для существования очага конфликта, посредством которого Москва надеется оказывать давление и на Баку, и на Ереван. И в этой связи совершенно логичной является информация, распространенная epress.am.

Согласно ей, инициатором воскресного митинга в Ханкенди стал непосредственно командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Андрей Волков. По словам которого, как сообщают армянские СМИ, если Армения откажется от российского варианта урегулирования конфликта, то российская миссия покинет Карабах. А теперь вспомним аргументацию, звучащую на российских федеральных каналах.

Там огромное количество глашатаев, в диапазоне от Марго Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна и заканчивая Романом Бабаяном и Вячеславом Никоновым и гостями его студии твердят ровно тоже самое. Мол, Армении нужно отказаться от "американского варианта" решения карабахского конфликта и согласиться на российский вариант. При этом за скобки вносилось то, что в Вашингтоне давно уже отвергли существование так называемого "американского варианта" урегулирования конфликта.

Да и ряд армянских политиков уже признал, что есть азербайджанский вариант урегулирования конфликта. Он основан на нормах международного права и принципе территориальной целостности государств. Официальный Баку не раз заявлял, что для него тема "особого статуса" для армянского населения Карабаха закрыта раз и навсегда. И это правильно. Потому, что более четверти века Азербайджан предлагал Армении мирное урегулирование карабахского конфликта, которое подразумевало самый высокий статус автономии для Нагорного Карабаха.

Но официальный Ереван при всех своих правителях отвергал это предложение Баку. И тут уже начинаешь совсем иначе смотреть на теракт в армянском парламенте, веря в утверждения экспертов о том, что он был осуществлен по причине нежелания внешних сил видеть реальные и существенные шаги к миру в нашем регионе. Управление конфликтами и хаосом - давний метод влияния со стороны тех, кто неизлечимо болен имперскими амбициями.

В итоге, в нашей стране увидели то, что создало эффект дежа-вю. Да, ровно такие же митинги в Ханкенди имели место в конце 80-ых годов прошлого века, ровно такие же речи тогда там звучали. Поменялись только фамилии кураторов этих провокаций. Кураторов и спонсоров. Сейчас таковым оказался Рубен Варданян, из денег которого обеспечена была раздача расходов на доставку в Ханкенди из РА десятков тысяч граждан РА.

Выступавшие на митинге горлопаны трещали что-то ожидаемо примитивное, типа того, что "Нет Карабаха в составе Азербайджана". Нечто такое же утверждал до 44-дневной войны и премьер-министр РА Никол Пашинян. "Карабах - это Армения и точка" утверждал он. Чем все это закончилось, всем известно. Сейчас итог этой провокации будет ровно таким же.

Азербайджан все прекрасно видит. И теперь в нашей стране уже окончательно сформировалось убеждение в том, что не при каких обстоятельствах невозможно продление мандата российских миротворцев в Карабахе. И неважно, что в Ереване и Москве хотели бы именно этого. У нашей страны есть право отказать им в этом, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению.

Плюс Азербайджан имеет полное право на наведение конституционного порядка в Ханкенди, который весь мир, включая Россию, официально признает территорией Азербайджана. Наша армия уже доказывала свою способность отрезвлять всех тех, кто не оставил реваншистских мечтаний.

Возможности для очередной такой отрезвляющей акции у нас есть. И совершенно неважно, что по этому поводу будут верещать на российских федеральных каналах или в стране карабахских сепаратистов. У последних были время и возможности для признания новых реалий. Они выбрали путь новых провокаций. Чем не оставили нам никакого иного выбора, кроме проведения воспитательной работы.