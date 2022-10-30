Время лечит: как менялась позиция Рубена Рубиняна

Автор: Акпер Гасанов

На нынешнем этапе приоритетом стали безопасность и права карабахских армян, а не статус Карабаха, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на съезде правящей партии "Гражданский договор". Он добавил, что неурегулированные отношения с Турцией и Азербайджаном и карабахский конфликт являются "источником постоянной угрозы безопасности Армении", которые нужно устранять.

По словам Рубиняна, ключом к решению этого является разработка формулы сосуществования со всеми странами региона - Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией. В целом и на первый взгляд, Рубинян озвучил довольно трезвую мысль о том, что официальному Еревану нужно в первую очередь договариваться с соседями.

Как видим, Россия им не называется. Случайность? Время покажет. Пока же я хочу кое о чем напомнить. Дело в том, что Рубинян является не только вице-спикером парламента Армении, но и спецпредставителем от Армении в рамках процесса диалога с Турцией. И появление такой должности уже свидетельствовало о том, что имеет место определенное движение в вопросе нормализации турецко-армянских отношений.

Идем далее и обращаем внимание на то, что еще заявил Рубинян, выступая на съезде правящей в Армении партии.

"На нынешнем этапе приоритетом стали безопасность и права карабахских армян, а не статус Карабаха", - изрек он.

Безусловно, такого рода речи дадут повод для армянской оппозиции и российских пропагандистов, как армянского так и не армянского происхождения, рвать на голове, возможно даже не только там, волосы.

И речи о том, что действующая армянская власть продвигает "вашингтонский проект" урегулирования конфликта с Азербайджаном, конечно же тоже прозвучат с новой силой. Но тут ведь нужно отдавать себя отчет в том, что количество ораторов и степень истеричности их заявлений не окажут никакого влияния на реальный ход событий. Новые реалии, сложившиеся в регионе и в мире, говорят об этом.

Кстати, сам Рубинян тоже ранее придерживался совсем иной позиции. Было это в пору, когда он занимал пост председателя парламентской комиссии Армении по внешним отношениям и считался кандидатом на пост главы армянского МИД. Должности этой он так и не получил. Что же касается тогдашнего заявления Рубиняна, то он сказал, что Ереван не станет подписывать какой-либо мирный договор "под давлением" Баку. Такой сценарий, по его словам, попросту исключен.

Кроме того, Рубинян тогда потешно заявил, что Армения "с удовольствием подпишет документ с Азербайджаном", если Баку признает "статус" Карабаха, основанный на "волеизъявлении народа Карабаха". Как говорится, найдите 10 отличий в его прежних и нынешних заявлениях. Уверен, что даже сторонний наблюдатель обнаружит существенную разницу в риторике Рубиняна.

Ясное дело, что он нес тогда ахинею. Ясно и то, что вопрос "статуса" для Карабаха нет и быть не может. Президент Азербайджана Ильхам Алиев , в своих многочисленных интервью различным зарубежным СМИ четко указал адрес, по которому следует искать данный "статус" в аду. В очередной раз глава нашего государства подтвердил свою позицию по этому вопросу совсем недавно.

Как известно, 14 октября в Астане прошло заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выступил на заседании.

"И в заключении по судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также у нас был обмен мнениями по этому вопросу. Наша позиция ясная, четкая. Карабах - это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджана", - заявил глава нашего государства.

Уверен, что Рубинян в курсе этой позиции официального Баку. Уверен и в том, что армянской стороне придется смириться с ней. Не удивлюсь, кстати, если этот самый Рубинян, с юношеским задором, четко и звонко произнесет, что у официального Еревана больше нет никаких претензий к Баку по вопросу безопасности и прав карабахских армян. Мы же уже видели, как сильно со временем меняется его позиция...