Микст "внезапного прозрения" и "отрицания очевидного" от Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на VI съезде правящей партии "Гражданский договор". Работа у него такая- отчитываться о проделанной работе. Правда, прослушав заявления армянского премьера, вспомнился Жванецкий и его рассказ про совещании в бухгалтерии, где прозвучал резонный призыв:"Что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей!".

Это я к тому, что Пашинян по сути выступил с программной речью, рассказывающей о череде провалов, а не успехов. Чего стоит хотя бы его признание о том, что для официального Еревана было важно усадить "Нагорный Карабах" за стол переговоров?! Любому здравомыслящему человеку априори была понятна бесполезность этой затеи. Но, Пашинян решил набить собственные шишки. Это у него получилось.

Но шишки на лбу у Никола Воваевича могут быть предметом его личной гордости и никак не могут радовать граждан РА. Потому, что они же совсем иного ожидали от него. Они поверили, что горлопан в бейсболке, который сверг Сержа Саргсяна а с ним и весь "карабахский клан", сможет или даже, используя советское сленговое слово, смогет что-то и в переговорах с Азербайджаном.

Время показало, что эти надежды растаяли и именно потому, что были лишены здравого смысла. Не сумел Пашинян сделать карабахских сепаратистов стороной переговоров. Более того, его сейчас в Ханкенди проклинают на чем свет стоит. Да и сам Никол Воваевич туда давно не ездит и ехать не собирается. А ведь были времена, когда он посещал оккупированную Шушу и танцевал в изрядном подпитии на равнине Джыдыр Дюзю.

Но, на том процесс "внезапных прозрений" с последующим признанием собственного провала у Пашиняна не закончился. "Но выяснилось, что это уже вне контроля Армении. Сейчас единственное, что может сделать наша страна - это выполнять решения, принятые ранее в других местах", констатировал Пашинян. Что и говорить- забавное признание.

Получается, что Пашиняну нужно было сделать целый ряд провокационных шагов и заявлений, которые привели к 44-дневной войне, проиграть эту войну с треском, совершив в ее ходе ряд преступлений против гражданского населения Гянджи и Барды, потерять армянскую армию, как боеспособную единицу, и подписать в ночь на 10 ноября трехстороннее заявление, по сути акт о капитуляции РА, а потом потратить два года на принятие новых реалий, чтобы в итоге сделать такое признание.

Как-то совсем уж сильно нужно не уважать граждан РА, чтобы верить в то, что такие речи могут вызвать у них если не одобрение, то хотя бы понимание. При этом, Пашинян сумел удивить и способностью плохо слышать то, что ему было сказано громко, в лицо и буквально день назад. Только не смейтесь, но он утверждает, что ОДКБ "может прибегнуть к силовому решению проблемы, если дипломатический путь потерпит крах".

А еще, по его словам, "необходимо принять дорожную карту", которая "может состоять из совместных дипломатических решений с Баку, в противном случае ОДКБ может задействовать силовые методы решения проблемы". И это после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, подверг армянского премьера показательной политической порке!

Лукашенко четко ответил на два поставленных Пашиняном вопроса. Да, это был как-раз вопрос "дорожной карты для ОДКБ". "Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете", указал Лукашенко армянскому премьеру.

Тот все это слушал молчаливо, нахмурившись и делая какие-то пометки на бумажке. И что в итоге? А в итоге Пашинян вышел перед местной публикой как ни в чем не бывало. Вышел и сделал заявления, который лишь доказывают его неспособность своевременно оценивать существующие реалии. Армянский премьер может лишь набивать на лбу новые шишки, а после этого выходить перед своими согражданами с признаниями в очередных провалах. При этом, процесс "внезапного прозрения Пашиняна очень дорого обходится Армении...