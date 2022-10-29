"Адвокатам" Армении - вспомните цитату Цицерона!

Автор: Акпер Гасанов

Безнаказанность - величайшее поощрение преступления. Это фраза великого Марка Туллия Цицерона. Увы, далеко не ею руководствуются все те, кто самолично облачился в тогу "Третейского судьи", вынося лишенные элементарной порядочности и истины вердикты по армяно-азербайджанскому конфликту. Им имя легион. Легион лжецов, манипуляторов на службе у мирового армянства.

Приведу конкретный пример. На освобожденных территориях, в частности в селах - Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, в селе Фаррух Ходжалинского района и других, в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками Военной прокуратуры совместно с представителями Службы государственной безопасности, Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Международного комитета Красного Креста и других соответствующих структур, были обнаружены массовые захоронения.

Как говорится в сообщении военной прокуратуры Азербайджана, из захоронений были извлечены останки более 450 человек. Предположительно, останки принадлежат лицам, пропавшим без вести в годы первой Карабахской войны. Проводится около 300 судебно-медицинских и более 280 молекулярно-генетических экспертиз, связанных с останками. Также были допрошены свидетели по этим делам и проведены другие необходимые следственно-оперативные мероприятия.

То есть, перед нами очевидный пример совершенных Арменией чудовищных преступлений. Но есть ли возмущение по этому поводу в рядах тех, кто традиционно поливает грязью нашу страну? Нет. Им и близко не пахнет. Молчит Сенат Франции, традиционно штампующий анти-азербайджанские резолюции, включающие те, в которых нашу страну осуждают за освобождение собственных территорий, почти 30 лет находившихся под армянской оккупацией.

Молчит Европарламент, который также давно превратился в орган оправдания армянских преступлений, имеющий даже "группу дружбы" с карабахскими сепаратистами. Молчат министерства иностранных дел Индии, Франции, Канады, Норвегии, Греции, Литвы, Ирландии, журнал The National Interest, около 45 американских конгрессменов, которые уже успели осудить Азербайджан за фейк, распространенный Арменией.

Молчат все так называемые правозащитные организации. И все они вместе взятые и по одиночке доказывают свою предвзятость по отношению к нашей стране. В очередной раз, замечу, доказывают. Потому, что в реальности Армения совершила все преступления против нашего народа, считающимися таковыми по Женевской конвенции 1949 года.

Однако депортациям азербайджанцев от Гёйчи до Зангезура, ракетным обстрелам по Гяндже и Барде, массовых захоронениям на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях Азербайджана - ни одному из этих событий не дали юридической оценки в Гааге. Также добавлю, что после 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня и завершилась 44-дневная война в Карабахе, весь мир увидел, что Армения установила миллион мин на захваченных ею территориях нашей страны.

Счет погибшим в результате взрыва этих мин ведется до сих пор. Но до сих пор не последовало никакой реакции со стороны Human Rights Watch и основанной в 2011 года коалиции государств против установки противопехотных мин в жилых районах и на дорогах. Кроме того, в этом году исполнилось 30 лет с момента осуществления Геноцида против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Его жертвами было 613 человек, из которых 63 - дети.

Настоящим упреком всему цивилизованному миру является то, что до сих пор не наказаны те, кто участвовал или вдохновлял совершавших это массовое убийство ни в чем не повинных людей. И, что самое вопиющее, совершившие эти преступления не раскаялись в совершенных преступлениях, они не признали своей вины. Наоборот, третий президент Армении Серж Саргсян, счел для себя возможной попытку оправдания Геноцида в Ходжалы. Это он является автором кощунственного заявления о том, что данное преступление против человечности было совершено в качестве акции устрашения азербайджанцев.

До сих пор не один участник данного преступления не предстал перед национальными судами Армении. Наоборот, большинство их военных героев Армении последних 30 лет - это лица, совершившие преступления против азербайджанского народа. До сих пор в Армении считают национальными героями, "героями" "арцаха" тех, кто совершал чудовищные преступления против мирного азербайджанского населения. То есть, имеет место безнаказанность. Причем, поощряемая зарубежными покровителями Армении. А к чему приводит безнаказанность, еще много веков тому назад писал великий Цицерон.