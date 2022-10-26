Судьба "Штрейхера в юбке": Марго Симоньян- чужая среди своих

Автор: Акпер Гасанов

Маргарита Симоньян. Дочь мастера по ремонту холодильников и продавщицы цветов. Теперь она главный редактор телеканала RT, причем аж с 2005 года, международного информационного агентства "Россия сегодня", это с с 2013 года, информационного агентства "Sputnik", вот тут уже с 2014 года. А еще она является обладательницей Тиграна Кеосаяна, а также огромной зарплаты и потому очень состоятельная дама.

Точнее, если рассказывать хронологически, сначала Марго стала обладательницей больших доходов и хороших связей, а уже потом обзавелась Кеосаяном. Которого также пустила в дело. Он теперь пропагандист. Да, получающий в свой адрес проклятия и плевки, провоцирующий скандалы и конфликты между странами и народами, но компенсирующий все это длинным рублем.

Получение солидных барышей, в том числе и за счет распила бюджетных средств, отпущенных на снятие откровенно халтурного кинопродукта под названием "Крымский мост. Сделано с любовью", а тут ударно "трудилась" вся родня Симоньян и Кеосаяна, подразумевает обязанность открывать рот по команде. Вот как только будет приказано "фас", так сразу Марго и Тигран включают свой личный дерьмомет. Все, согласно заранее оговоренной ставке.

Безусловно, отношение к Марго соответствующее. Нет, в мире журналистике ее давно не считают своей коллегой. Ее относят к представительницам куда более древней профессии. Вряд ли это сильно беспокоит Марго или Тиграна. Другое дело, что Украина, Европейский союз, Канада, Великобритания и Австралия ввели против Симоньян персональные санкции. Вот это проблема. Финансовая, а также сильно сужающая возможности путешествовать по миру.

И вот, пришла беда, откуда не ждали Марго и Тигран. Симоньян, как выясняется, запретили въезд даже в Армению."Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь", поведала о своем горе в Марго, в собственном Телеграмме.

Самое забавное, что комментировать случившееся туда прибежали и армяне. Так вот большинство из них написали, что одобряют решение Армении. При этом, конечно же, были и те, кто предложил жестко ответить руководству РА за поставленное на плече Марго клеймо. Сама Симоньян обделалась только сообщением, дальнейших комментариев не оставляя.

Случившееся не удивительно. Она ведь, как и подконтрольный ей Кеосаян, давно и самой хамской манере оскорбляли все руководство РА и лично премьер-министра этой страны Никола Пашиняна. Таково было задание кураторов Марго и Тиграна. У Затулина были свои кураторы и они тоже приказывали ему поливать грязью руководство РА, числясь при этом "другом Армении". В итоге, под раздачу попали все "критиканы по вызову".

Забавно теперь будет наблюдать за тем, как широкой рекой и с новой силой польется яд из уст Симоньян и Кеосаяна в адрес правителей Армении. Но изменит ли это что-то в отношении к Марго и Тиграну в РА? Нет, не думаю. Они теперь- официально признанные чужие среди своих. И попытки издевок в адрес Никола Пашиняна, а вот эти самые обороты типа "красаучик" именно такой потугой пошутить и являются, не изменят новый статус Марго.

Про Тиграна пока ничего не слышно. Как и про многих иных пропагандистов, которые часто практикуются в выплевавании яда в адрес руководства РА. Наверняка напрягся и Владимир Соловьев. Он, наверное, сейчас тщательно вспоминает, что и где ляпнул в адрес Пашиняна и можно ли впредь посещать РА или теперь и он там персона нон-грата.

Кстати, интересно было бы послушать вопли Соловьева по поводу бана в отношении Симоньян. Это ведь он в своей время орал на весь свет, возмущаясь тем, что в Азербайджан не пустили россиянина армянского происхождения. Так вот теперь в Армению не впускают россиянку армянского происхождения. Да какую! Всем уши прожужжавшую про свою "ненегу", то бишь бабушку, которая "чудом спаслась от геноцида".

Чего молчим, Владимир Рудольфович? Рот другим занят? Понятное дело, издержки статуса, который они сами себе выбрали. Я про российских пропагандистов в целом. Их теперь, как видим, много куда не пускают. Даже в Армению. Таким темпом, скоро Симоньян придется только внутри России путешествовать, все чаще подумывая о возврате в солнечный Краснодар. Впрочем, это будет для нее не самый худший финал. Небезызвестный Юлиус Штрейхер закончил куда более плачевно. А Марго Симоньян это и есть "Штрейхер в юбке".