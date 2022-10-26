Армянской пропагандистке Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению,

Как передает Day.Az, об этом сообщила сама Симоньян в своем телеграм-канале, которая

Ранее власти Армении запретили проармянскому пропагандисту Константину Затулину въезд в республику.

По сообщению армянских СМИ, в своих публичных интервью Затулин неоднократно обвинял правительство Армении в поражении 44-дневной войны.

О том, что Затулин, Cимоньян и прочие подобные лица являются врагами России, говорилось неоднократно в азербайджанских СМИ. Вышеупомянутые провокаторы, используя информационное поле, намеренно разжигают межнациональную рознь в России. Но итог их оказался печальным - они перестали быть нужными даже Армении.