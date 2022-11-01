Всем воплям вопреки: как Армения признала Карабах азербайджанским

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения, после состоявшейся в Сочи трехсторонней встречи президентов Азербайджана Ильхама Алиева, России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в адрес последнего полетят огромные камни критики. Ведь, он поставил свою подпись под документом, согласно которому РА официально отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

Именуется этот официальный документ заявлением руководителей Азербайджана, России и Армении по итогам встречи в Сочи. И важным пунктом в нем является то, что в нем прописан вопрос взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Тут уместно напомнить, что совсем недавно, а именно по итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при участии президента Франции Эммануэля Макрона и и председателя Европейского совета Шарля Мишеля также была заявлено, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Скажу еще более ясно. В Алма-Атинской декларации прописаны обязательства государств-участников СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ государств-участников, то есть существующих границ стран по состоянию на 1991-й год. Проще говоря, Армения официально признала, что все те земли, что она более четверти века держала под оккупацией, являются азербайджанскими.

Включая и те, что пока не находятся под контролем официального Баку. Проще говоря, и Ханкенди признан азербайджанской территорией. Признан не на словах, а на официальной бумаге. Как тут не вспомнить о том, что после объявления итогов пражской встречи, в РА началась настоящая паника. Армянская оппозиция в очередной раз объявила Никола Пашиняна "пораженцем", "капитулянтом", "предателем" и призвала его побыстрее уйти в отставку.

Потому, что на глазах у них рушился один из столпов армянского национализма под названием "армянский Карабах". Политика территориальных претензий к соседним государствам- основа основ, своего рода объединяющий армян всего мира элемент. Который, особо отмечу, держится на мифах о существовании "великой Армении". Именно в этом, в готовности жить мифами, а не реальностью, состоит проблема армянского государства.

Оно уже лишено многих атрибутов суверенитета и независимости. Оно уже прочно закрепило за собой статус регионального лузера. Оно уже проиграло 44-дневную войну. И вскоре исполнится уже два года с момента ее окончания. А за этот срок Армения демонстрировала лишь стремительное ослабление своих позиций. Тогда как Азербайджан лишь укреплял свои позиции- геополитически, экономически и в плане усиления армии.

Так, наша страна уже имеет статус государства, играющего важнейшую роль в деле обеспечения энергетической безопасности Европы. Аплодисменты и благодарность за решительную и дальновидную политику в этом направлении звучат в адрес руководства Азербайджана по всему Старому Свету. Армения, ясное дело, никого и ничем обеспечить не в состоянии. Это классическое несостоявшееся государство.

И отношение к нему соответствующее везде. В том числе и в ОДКБ, где РА членствует и регулярно посылается в путешествие по известному адресу. Попытки РА сделать ставку на Иран также смехотворны. Потому, что Азербайджан и Иран, при всех разногласиях между собой, имеют и целый ряд перспективных проектов, которые сулят странам очевидные выгоды. То же самое можно сказать и про отношения Азербайджана с Россией.

Никто в Баку не заблуждается насчет реальных целей России. Но в том и состоит искусство большой политики в исполнении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что он грамотно нивелирует все угрозы для нашего государства, предлагая политику сотрудничества как основы для мира в регионе. И что мы видим в итоге? То, что Россия вынуждена продвигать повестку, полностью отвечать интересам официального Баку.

На кого остается надеяться Армении? На Францию? Не смешите мои тапочки. Франция является страной, продававшей Азербайджану все самое лучшее, чем славится ее ВПК! В том числе и то, что использовалось в 44-дневной войне.

Не забываем и о проектах французской компании TOTAL, которая связывает большие надежды с месторождением "Абшерон", так и с сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии. Так что, Франции есть, что терять от разрыва отношений с Азербайджаном. Да, армянское лобби во Франции сильно, но оно никак не смогло помешать Азербайджану одержать победу в 44-дневной войне, вернув свои оккупированные земли.

И оно не не в состоянии оказалось помещать подписанию руководством Армении всего того, на чем настаивал официальный Баку. А теперь, после того, как автограф Никола Пашиняна поставлен под сочинским заявлением руководителей Азербайджана, России и Армении, пусть про-армянские французские сенаторы вопят и негодуют, сколько им влезет.

То же самое могу сказать и про армянскую оппозицию и карабахских сепаратистов, а также про глашатаев глупости с российских телеканалов. Впрочем, у некоторых из них беда случилась- они стали персонами нон-грата в Армении. В свете этого, они теперь с большим азартом начнут поливать Никола Пашиняна критикой и оскорблениями. Впрочем, это также ничего не изменит в итогах сочинской встречи. Она завершилась в строгом соответствии с главной мыслью, озвученной Президентом Азербайджана: "Карабахский конфликт - это история, он был решен 2 года назад"