Бред дашнака Марио: армянский конкурент телевидения КНДР на конгрессе Социнтерна

Автор: Акпер Гасанов

Начну не с политической новости. Как известно, 20-ый Чемпионат мира по футболу проходил с 12 июня по 13 июля 2014 года в Бразилии. Сборной Южной Кореи, среди участников того мундиаля не было. От слова совсем. Она попросту не сумела преодолеть квалификацию. Тем не менее, один из телеканалов КНДР бодро и гордо сообщил в своём эфире об успехах национальной сборной страны на том мировом первенстве.

В репортаже говорилось, что Северная Корея выиграла в группе все три матча и сразу вышла в финал, где сыграет с Португалией. В группе корейцы разгромили Японию со счётом 7:0, США - со счётом 4:0 и выиграли у Китая со счётом 2:0. Кроме того, в репортаже показаны лучшие моменты матчей, ликующие корейские болельщики, присутствующие в Бразилии, а также лидер КНДР Ким Чен Ын, находящийся на одном из бразильских стадионов.

Странно, что не показали, как Ким Чен Ын "забил" все эти 13 голов на первенстве мира, где сборной КНДР не было. Могли бы, в принципе, и такое в сюжет добавить. Нет же никаких сдерживающих факторов в процессе тиражирования абсолютного бреда. Ровно той же, готовностью нести запредельную глупость и ложь, традиционно "отличалась" и армянская сторона.

"Они выдумали столько легенд о своей истории и исторических личностях, что начали верить в свои выдумки. Вся история Армении, все главные исторические продукты Армении являются фальшивыми", справедливо отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика".

И вот, член Центрального совета "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн Марио Налбандян, переизбранный вице-президентом организации, поспешил доказать правоту слов главы нашего государства. Конечно, в реальности он такой цели не ставил. Он всего лишь озвучивал очередную армянскую фейковую новость, очередной миф, призванный оправдать поражение "непобедимой" армянской армии в ходе 44-дневной войны.

Мы все помним, что армянскому обществу два с лишним десятилетия вскармливали эту чушь. В ход шли такие легенды, что хоть стой - хоть падай. К примеру, про "непроходимость" так называемой "линии Оганяна", названной в честь экс-министра обороны РА Сейрана Мушеговича, "счастливо уцелевшего" в ходе эпизодических заездов в Ханкенди , имевших место как-раз в ходе 44-дневной войны.

Той самой войны, в течение которой армянская пропаганда сначала сообщала о своих бесконечных "победах" на поле боя, а потом признала безостановочное "тактическое отступление". Такое освещение войны в самой Армении назвали "арцрунизмом". Время показало, что это "болезнь" крайне заразная. Ведь, после очевидного разгрома армянской армии в ходе 44-дневной Отечественной войны, армянские мифотворцы принялиись искать "объяснение" случившемуся.

В ход пошла чушь про "сирийских боевиков, воевавших на стороне Азербайджана". Поразительно, но такую ахинею несли те, чьим первым президентом был уроженец Алеппо Левон Тер-Петросян, а числе национальных героев которых значились международные террористы, вроде Монте Мелконяна. Признать, что азербайджанская армия одержала блестящую победу над армянской армией, даже не используя толком весь имеющийся у нее потенциал, мифотворцы не могут.

Им проще придумать и распространить очередной бред. "Против Карабаха были использованы возможности НАТО, альянс молчаливо принял это", заявил дашнак Марио Налбандян на конгрессе Социнтерна в столице Испании.Безусловно, он солгал. Безусловно, позорным пятном на Социнтерне лежит то, что в рядах этой организации присутствуют армянские дашнаки, однопартийцы которых устраивали теракты в самом центре Европы.

Ясное дело, что никаких доказательств своего утверждения армянский Марио не привел. Да и как привести доказательства того, чего не было в реальности?! Истина же состоит в том, что азербайджанская армия одерживала победы над армянской и в ходе четырехдневной войны 2016 года, и в ходе 44-дневной Отечественной войны, и после, вынужденно реагируя на провокации со стороны противника.

Достаточно вспомнить ту, что была совершена армянской стороной в ночь на 13 сентября. Тогда была проведена операция азербайджанской армии "Решительный ответ". Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть хотя бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачинском и Кельбаджарском направлениях, была уничтожена. И сейчас, армянская сторона только и делает, что стонет и умоляет весь мир "осудить" Азербайджан, за ответ на их, армянскую провокацию. Того же, кстати, в Мадриде требовал и дашнак Марио. Тот, которому привиделись "войска НАТО", как привиделись когда-то телевидению КНДР "победы" сборной этой страны на ЧМ-2014, в котором эта сборная даже не участвовала.