Освобождение Лачинского района - историческая победа азербайджанской дипломатии и армии

Освобождение Лачинского района от оккупации следует расценивать в качестве победы как азербайджанской дипломатии, так и азербайджанской армии.

Как передает Day.Az об этом сказал в четверг Trend военный эксперт Азер Байрамов.

Он отметил, что Лачинский район имеет большое стратегическое значение.

"Он был освобожден от оккупации без единого выстрела после того, как армянская сторона подписала акт о капитуляции. Армянская сторона была к этому принуждена. Эта территория служила коридором, соединяющим Армению с Карабахом. Освобождение Лачинского района 28 лет спустя от вражеской оккупации стало важным историческим событием", - сказал Байрамов.

Эксперт отметил, что освобождение города Шуша от вражеской оккупации в 2020 году стало возможным после взятия под контроль "Лачинского коридора". "Этот факт еще раз показывает большое стратегическое значение Лачина и "Лачинского коридора", - сказал он.

Отметим, что сегодня исполняется два года со дня освобождения Лачинского района Азербайджана от армянской оккупации.

Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачинский район был возвращен Азербайджану 1 декабря.