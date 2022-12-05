Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться

Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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