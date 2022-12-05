https://news.day.az/politics/1516878.html Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться – Лавров
Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться – Лавров
Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре