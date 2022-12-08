https://news.day.az/politics/1517672.html Анар Керимов призвал ЮНЕСКО к выполнению мандата
Анар Керимов призвал ЮНЕСКО к выполнению мандата
После освобождения своих земель от оккупации Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.
Министр отметил, что, несмотря на все обращения, ЮНЕСКО не выполнила свою миссию.
"Неисполнение ЮНЕСКО по политическим мотивам своей технической миссии нанесло серьезный ущерб ее репутации. Мы призываем ЮНЕСКО к выполнению своего мандата", - сказал Керимов.
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