Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные

"Заявления относительно достижения договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе, являются ложью".

Как передает Day.Az, об этом сказал местным СМИ помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григорян о якобы достижении в Вашингтоне договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе.

Он с сожалением отметил, что суть обсуждений, проведенных секретарем Совета безопасности Армении, искажается в одностороннем порядке: "В моем интервью азербайджанским СМИ от 13 октября была дана подробная информация о содержании и характере обсуждений, проведенных в Вашингтоне. Еще раз хочу отметить, что заявления о якобы достигнутом в Вашингтоне соглашении о создании международных механизмов относительно прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, являются ложными. Обсуждение какого-либо вопроса на переговорах не означает, что по этому вопросу было достигнуто соглашение. 27 сентября на встрече в Белом доме в Вашингтоне, организованной советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, мы еще раз заявили, что Азербайджан не будет обсуждать вопрос прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, с какими-либо международными партнерами, это внутреннее дело нашей страны, регулируемое на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, вопрос национального суверенитета, и о создании международного механизма не может быть и речи. Азербайджан не намерен обсуждать этот вопрос ни с Арменией, ни с другими государствами и организациями. На встрече представитель США еще раз выразил уважение к суверенитету Азербайджана".

По словам Х.Гаджиева, выступление армянских официальных лиц с подобными заявлениями о суверенных территориях Азербайджана вопреки заявлениям, принятым в Праге и Сочи, расценивается как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана: "Эти и другие противоречивые заявления и выдвинутые в последнее время армянскими официальными лицами ненужные новые элементы свидетельствуют о намерении армянской стороны умышленно сорвать переговоры по мирному соглашению и создать лишь имитацию переговоров. Мы рекомендуем армянской стороне отказаться от подобной деструктивной политики, продемонстрировать политическую волю для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе и серьезно участвовать в переговорах по мирному договору".