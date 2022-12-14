Не комильфо: МИД Франции лучше помалкивать

Автор: Акпер Гасанов

О-ля-ля! МИД Франции призывает восстановить движение по Лачинскому коридору без предварительных условий. "Франция выступает за восстановление поставок в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору без предварительных условий с целью соблюдения прав проживающих там жителей", - требуют во французском внешнеполитическом ведомстве.

Но это еще не все. В Париже также напомнили о необходимости соблюдения положений трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года. "Азербайджан взял на себя обязательство обеспечить безопасность передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор", - подчеркивается в заявлении МИД Франции. Так и хочется спросить у составителей этого заявления, не стоящего бумаги, на котором оно напечатано: "Может вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?"

Понятно, что большая политика не терпит сантиментов и в целом цинична. Но хоть какое-то, хотя бы видимое приличие, соблюдать все же стоит. Даже если речь идет о Франции. Той самой, которая почти официально объявила Армению своей "сестрой". Той самой, делегации из которой регулярно посещали оккупированные территории Азербайджана. Той самой, некоторые города которой заключили договора о "побратимстве" с находившимися под армянской оккупацией азербайджанскими населенными пунктами.

Той самой, в которой палаты парламента принимают откровенно анти-азербайджанские резолюции. Кстати, как заявил тогда журналистам представитель МИД Франции, резолюции палат французского парламента, содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа. "Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей", - сказал дипломат.

По его словам, позиция французского правительства хорошо известна. Хм, хотелось бы все же ясности. Тогда и сейчас. Вот четко и однозначно- признает ли Франции территориальную целостность Азербайджана? Если да, то заявление МИД этой страныы нелепо. Ибо, Лачинский коридор находится на территории Азербайджана. И Шуша с Ханкенди - тоже территория нашей страны.

Кстати, отчаливший из Баку экс-посол Франции так и не посетил Шушу за те два года, что минули с ее освобождения. Пока не посетила Шушу и новый посол Франции. А ведь соверши они визит в культурную столицу нашей страны, а со следующего года и всего тюркского мира, то понять существующие реалии этим дипломатам было бы проще. Глядишь и в МИД своей страны они направили бы сведения, которые бы удержали это ведомство от озвучивания ахинеи.

Странно, что в МИД Франции не знают хотя бы того, что нет региона под названием Нагорный Карабах. Есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Вот так и следовало бы указывать в заявлении внешнеполитического ведомства Франции. Предварительно вспомнив про итоги состоявшейся в Праге, с участием французского же президента Макрона, четырехсторонней встречи.

По итогам которой было заявлено, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации , посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991-й год. Проще говоря, Армения официально признала, что и Ханкенди тоже является азербайджанской землей.

Так что, ну совсем не комильфо- это заявление МИД Франции. Страна, которая за многие годы своего сопредседательства в Минской группе ОБСЕ не смогла добиться торжества справедливости, потеряла право на менторство. Она его потеряла еще и неготовностью белое называть белым, а Армению -страной оккупантом. Будь иначе, Франция ввела бы санкции против Армении. Но, этого не было.

Да, нам прекрасно известно, что во Франции исторически принято идти на моральные компромиссы, оправдывать любые преступления сложившейся на тот момент политической обстановкой. "Париж стоит мессы"- таковы действия прежних и нынешних политиков Франции. Но меру все же знать нужно. Потому, что когда МИД Франции вдруг выражает озабоченность судьбой карабахских сепаратистов, забывая о том, что почти три десятка лет свыше миллиона азербайджанцев были беженцами и вынужденными переселенцами по вине Армении- это уже перебор. Даже для МИД "сестры Армении".