Азербайджан, Турция, Туркменистан: великое общее прошлое, блестящее общее будущее

Автор: Акпер Гасанов

Это был исторический прорыв. Лидеры Азербайджана, Турции и Туркменистана впервые встретились в трехстороннем формате, в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств. Данная встреча была важна и отличалась невероятной теплотой. Это проявилось во всем. Начиная с того, что президенты трех тюркских государств Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Сердар Бердымухамедов общались между собой без переводчика. И заканчивая тем, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Огульгерек Бердымухамедова, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с выставкой произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

О чем это говорит? О том, что есть связующее, объединяющее наши страны и народы звено-языковая, культурная, историческая и ментальная близость. В период, когда на глазах всего мира рушатся многие союзы, когда обнуляются многие искусственно созданные геополитические образования, когда один славянский народ воюет против другого славянского народа, именно сближение тюркских государств является показательным. Нет никакого сомнения в том, что расширение связей между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном послужит дальнейшему укреплению существующей сильной солидарности между государствами Организации тюркских государств и станет очень значимым шагом в процессе объединения тюркского мира.

Тут уместно напомнить, что во второй декаде ноября в Самарканде состоялся саммит Организации тюркских государств. Участие в нем приняли участие президенты Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также представители стран-наблюдателей: бывший президент Туркменистана - действующий председатель туркменского парламента и премьер-министр Венгрии.

Тот саммит ОТГ запомнился подписанием документов о создании Тюркского инвестиционного фонда с уставным капиталом 500 млн. долларов США, которые в равных долях внесут государства-члены, а также Банка развития ОТГ. Это было очень важное решение в условиях общей мировой финансово-экономической нестабильности. Не менее важным было и общее понимание того, что на фоне обострения в Восточной Европе транспортные коммуникации между Европой и Восточной Азией смещаются к югу в район Южного Кавказа и Центральной Азии.

К примеру, из-за вторжения России в Украину и введения против России санкций, эта страна резко сократила поставки газа в Европу. Это сделало вопрос поставок азербайджанского газа в Старый Свет очень актуальными, важными. На конец июля 2022 год Турция, Грузия, Греция, Болгария, Италия, Босния, Румыния, Венгрия уже являются получателями газа из Азербайджана. Но тут важно отметить, что в будущем наша страна планирует увеличить выработку газа до 25-30 миллиардов, с учетом свопового газа именно из Туркменистана, нарастить прокачку по Южному Газовому коридору до 35 миллиардов и до 2030 года до 50 миллиардов кубов.

Эти планы важны и для Туркменистана, огромные запасы газа из которого пока не могут попасть в Европу. Как известно, почти треть добываемого в братской стране газа поставляется в Китай, остальную часть потребляют внутри страны или импортируют в Россию. А ведь запасы газа в Туркменистане составляли 13,6 трлн кубометров, по данным на конец 2020 года. Европа очень нуждается в нем.

И на этом фоне совершенно естественным образом возникают и проекты по доставке туркменского газа в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем, через сеть трубопроводов Южного газового коридора, направляться в Турцию, а затем уже в Европу. Да, реализация данного плана может занять годы, но европейскому рынку конечно же будет интересен альтернативный поставщик.

При этом, уже сейчас мы видим существенный рывок в развитии экономических отношений между тремя тюркскими государствами. Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов. При этом, товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, что является рекордным показателем. Но, безусловно, это далеко не предел. О чем свидетельствуют и документы, подписанные по итогам встречи президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Напомню, что это "Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", "Межправительственная Рамочная программа по сотрудничеству в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы" , "Межправительственный меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству", "Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области энергетики", "Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта" .

Такой объемный пакет документов, подписанных между тремя тюркскими государствами, доказывает их общее сремление к долгосрочному, всестороннему и прорывному сотрудничеству. Которое, безусловно, послужит во благо как Азербайджану, Турции, Туркменистану, так и во благо всему тюркскому миру. Позиции которого в мире укрепляются год от года.