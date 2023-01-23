Против акции на Лачинской дороге бессильны и Россия, и Запад

Автор: Лейла Таривердиева

Последняя резолюция Европарламента по Азербайджану очень вдохновила армянскую сторону. Многочисленные пункты документа полны требований и призывов с оттенком угрозы. Этот документ можно расценивать как потрясание кулаком на "удаленке". Обнадежить армян легко, но выполнить на практике все обещанное гораздо сложнее. Это уже не вопрос эмоций, армянофилии или азербайджанофобии. Это вопрос международного права, которое, слава богу, никто в ЕП пока не призывал переписать, потому что себе дороже.

Любой трезвомыслящий политик, даже армянский, просмотрев продукт Европарламента, признает, что Азербайджан и не подумает выполнять всех этих наглых требований, а принудить его это сделать, никто не сможет. Ни международные организации, ни Европа, ни Америка, ни Россия.

Очень в тему вспомнилось, как на днях в прямом эфире канала "Живой гвоздь" в программе Сергея Бутмана "Будем Наблюдать" на вопросы слушателей отвечал бывший главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Разговор, в общем-то, шел о делах российских, о войне в Украине, но один вопрос из Еревана все же прорвался. Армянский подписчик канала интересовался прогнозами относительно российско-армянских отношений в свете ситуации на Лачинской дороге.

В Армении все никак не могут поверить, что Россия реально не может решить эту проблему. Не может - и все. Не может силой либо как-то еще разогнать акцию, оказать какое-то давление на Баку в этом вопросе. Одним словом, не может ничего вообще. И не только Россия не может - не может никто. Отвечая на армянский вопрос, Венедиктов был вынужден это признать. Он отказался от прогнозов в данном контексте, потому что как человек образованный понимает, что разбираться с акцией протеста на суверенной территории Азербайджана сторонние силы не правомочны, как бы кому-то этого не хотелось. Правда, слушателям программы он об этом не сказал. А зря. Нужно было объяснить товарищам, что в связи с тем, что все это происходит на международно признанной территории Азербайджана, любая попытка применить силу против участников протеста будет расцениваться как прямая агрессия против нашей страны. Неслучайно миротворцев, которые первые несколько дней "грозно" теснили экоактивистов, отодвинули подальше. Вряд ли российской стороне хочется иметь дело с азербайджанскими военными, которые зорко следят за тем, чтобы с голов протестующих не упал ни один волос. Это столкновение будет играть против интересов России, которая и так несет имиджевые и позиционные потери в регионе.

Как говорит Венедиктов, да, российская сторона пытается, но что ей делать - стрелять? Бульдозеры пускать? На дороге ведь стоят тысячи безоружных людей. Так же растеряны и европейские политики. Все признают, что в этой ситуации Армения осталась с Азербайджаном один на один.

Действительно, создалась ситуация, в которой никто из благодетелей при всем желании не имеет права посодействовать армянской стороне. Венедиктов прав - такого механизма не существует. Все кому не лень, с 12 декабря уже позвонили в Баку, уже просили, требовали, даже угрожали. Вокруг происходящего на Лачинской дороге носились смерчи и тайфуны, защитники армянства, лоббисты извелись в поисках лазеек в международном праве, которые бы заставили Баку вернуть армянам прежнюю бесконтрольность на азербайджанской территории. Организовывались обсуждения, делались заявления. И что же? Ничего. Выдохлись и в наступившей тишине получили возможность подумать, стоит ли Армения проблем с Азербайджаном.

Венедиктов должен был ответить армянскому подписчику канала именно так. Ответ на такой вопрос должен быть конкретным, чтобы больше не задавался. Армяне и сочувствующие должны уяснить, что единственным способом урегулирования кризиса является прекращение незаконной эксплуатации рудников, безоговорочный вывод всех вооруженных банд с территории Азербайджана, активно вооружавшихся, когда Лачинская дорога находилась под якобы контролем российских миротворцев. Иметь оружие на территории Азербайджана может только личный состав силовых структур страны и до 2025 года - российские миротворцы. Армяне Карабахского региона должны забыть о сепаратистских лозунгах и приготовиться к совсем иной реальности. Кто окажется к ней не готов, может с песнями отправляться по все той же Лачинской дороге в Армению. Она открыта. Адвокатам армянства совершенно бесполезно звонить в Баку и чего-то требовать. Еще более бессмысленно грозить санкциями. Все, что происходит сейчас, происходит не на "спорной", а на международно признанной территории Азербайджана. На которой Баку принимает решения, а не Москва или Европа.

Вот так нужно объяснять непонятливым реальную ситуацию. Сознание армянского народа и так замутнено. Правда, иногда появляются просветы. Например, спикер армянского парламента Ален Симонян в последнем интервью армянским СМИ с горечью признал, что Армении придется надеяться только на себя и перебежка из одних "теплых объятий" в другие ничем ей не поможет. Пока ты не актор, останешься разменной монетой в большой политической торговле, признал Симонян. Правда, это просто сотрясение воздуха, потому что стать актором Армении не придется. Она никогда не сможет усилиться до такой степени, чтобы заставить с собой считаться. Вся эта вакханалия вокруг законных требований Азербайджана устроена не ради армян. Она устроена для того, чтобы сохранить в регионе рычаг, на который временами можно будет давить и тормозить такого серьезного актора, как Азербайджан. По идее, все можно было бы решить еще месяц назад, если бы вместо защиты воров и сепаратистов, вместо обсуждений "как заставить Баку", мировые столицы и организации ткнули армян носом в конвенции и прочие документы, где их действия обозначены как преступление.

Это единственное, что реально могут и даже должны сделать в Москве, Париже, Брюсселе или Вашингтоне. И это все. Потому что Венедиктов совершенно прав - ни Россия, ни Запад ничего не могут поделать с азербайджанскими экоактивистами, 43-й день протестующими на Лачинской дороге. Эти люди находятся на своей земле, а озвучиваемые ими требования не выходят за рамки международных норм. Поэтому акция будет продолжаться.