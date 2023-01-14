Варданяну и его кукловодам

Автор: Лейла Таривердиева

По сообщениям армянских СМИ, в ближайшее время сепаратисты, окопавшиеся в зоне временной ответственности миротворческого контингента РФ на территории Карабахского экономического района Азербайджана, намереваются провести "внеочередные парламентские выборы". Нет никаких сомнений, что эта провокационная акция служит цели укрепления позиций Рубена Варданяна. Миллиардер, выполняющий на азербайджанских территориях определенные инструкции, уже принял определенные меры для расчистки пространства для своей гегемонии. Недавно, как известно, был изгнан из "совета безопасности" Виталий Баласанян, слонявшийся к сближению с азербайджанской стороной. До прибытия в Ханкенди Варданяна, действительно, намечались позитивные тенденции в решении вопроса интеграции армянской общины в азербайджанское общество, и Баласанян в этом процессе присутствовал. Но "командированный" Москвой миллиардер положил конец позитиву и поставил регион перед угрозой нового обострения.

Теперь засланец проводит "внеочередные выборы", чтобы очистить сепаратистскую верхушку от несогласных и получить в руки все, скажем так, бразды правления. Делается это не только для смещения в дальнейшем Никола Пашиняна. Это лишь одна из перспектив, которая может и не понадобиться, если в зоне РМК дела пойдут как задумано. Главная цель - организация нового взрыва в регионе. Вот тут и начинается все самое интересное.

Глядя на Варданяна, как-то трудно представить его в окопе или бегущим в атаку. Варданян не воин, прибывший поднять дух нации и все прочее. Недавно один из армянских пользователей соцсетей язвительно заметил, что как-то странно получается - после прибытия в Карабах миллиардера, там начался голод. Подмечено очень точно. Причиной сегодняшних проблем жителей зоны РМК является не акция на Лачинской дороге, а жирный небритый дяденька, бывший гражданин России, позирующий на фоне портретов ликвидированных Азербайджанской армией террористов. Он будет делать все, чтобы не позволить армянам Карабаха принять азербайджанское гражданство и зажить по-человечески. Зачистки в сепаратистской верхушке он уже начал.

Со своими обязанностями засланец справляется неплохо - мирный процесс сорван и вряд ли скоро восстановится. Это была первая задача. Вторая - спровоцировать вооруженное противостояние, пользуясь присутствием в регионе двух (или больше?) тысяч миротворцев и большого количества боевой техники российских ВС. Уверенность, что так оно и будет, является причиной наглого поведения Рубика. И, по всей видимости, эта уверенность не безосновательна. Не будь этого, Варданян, во-первых, давно получил бы по губам от "центра", и, во-вторых, он не рискнул бы вякать, находясь в нескольких километрах от расположения частей Азербайджанской армии. Он уверен в своей безнаказанности и недосягаемости. И, к сожалению, разрушение им мирного процесса ревностно охраняется российским миротворческим контингентом.

Хотя Варданян и прожил всю жизнь в России, это не помогло ему избавиться от ментальных проблем, не дающих армянскому этносу двести лет стать нормальной частью регионального сообщества. Армянство всегда, во все времена служило орудием в руках империй и использовалось для реализации их задач. События 2020 года на время оторвали местную армянскую общину от этого нездорового влияния, но не желающие стабильности региона силы посредством Варданяна постарались вернуть контроль над умами армян.

На что рассчитывают Рубик и его кукловоды? Вероятно, на реванш и возможность отыграть ситуацию назад - на позиции до 44-дневной войны, а, если повезет, вернуться к расстановке сил времен Первой карабахской войны. Вторая карабахская война стала провалом не только Армении, но и ее покровителей, которые все вместе не смогли помешать восстановлению Азербайджаном справедливости. Какой удар по самолюбию, однако. Поэтому все два года, прошедшие после войны, в зону РМК открыто завозилось оружие и человеческий ресурс для формирования базы будущего противодействия. А сегодняшние провокации Варданяна в виде организации искусственного дефицита, отключения света, газа, интернета и прочих благ цивилизации армянам в зоне РМК - все это звенья одной цепи.

На днях в интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев очень корректно и дипломатично дал понять сепаратистски настроенным жителям Карабахского региона, что для не желающих быть гражданами Азербайджана дороги открыты и есть немало способов спокойно покинуть страну. Президент Азербайджана еще раз дал понять, что никаких послаблений сепаратистам не будет, наоборот, позиция Баку может быть и ужесточена, если ситуация будет развиваться в таком ключе. Был сделан еще ряд заявлений, встреченных где с истерикой, где с испугом, где с затаенной злобой. Но все стороны поняли, что акция на Лачинской дороге это цветочки, а ягодки ждут сепаратистов и их пособников впереди и достаточно скоро.

И вот сегодня становится известно о "внеочередных парламентских выборах", поспешно объявленных Варданяном. О том, что кто-то, где-то посмеет хотя бы косвенно признать легитимность этой акции, Рубик может и не мечтать. Даже в годы оккупации всякий раз после таких провокаций, со всех сторон в Баку наперегонки слали заявления о непризнании итогов "выборов". Особенно торопились сделать это те страны, чьи "наблюдатели" участвовали в этом беззаконии, чтобы в Баку вдруг не подумали о них плохо. В этот же раз никаких "наблюдателей" в Ханкенди могут не ожидать вообще. С 12 декабря вопрос пропуска через Лачинскую дорогу уже не зависит от РМК.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что задуманное Варданяном это провокация, игра на обострение. Рубик уже выполнил многие пункты данных ему инструкций, а азербайджанская сторона все никак не поддается. Все ожидали стрельбы, а тут на Лачинской дороге появились безоружные экологи и студенты с транспарантами, взявшие дорогу под полный контроль. Баку сделал совершенно неожиданный для всех ход и на этом этапе переиграл провокаторов новой войны. Но пусть никто не думает, что это признак слабости или страха. "Железный кулак" Азербайджана готов в любую минуту обрушиться на голову и сепаратистов, и Армении, и любого, кто попытается встать на ее сторону.

Азербайджан - за мир и добрососедство. Выиграв войну, разбив армию противника и будучи в разы сильнее своих оппонентов, он продолжает придерживаться этой позиции. И горе тем, кто попытается заставить его от нее отказаться.