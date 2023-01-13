Мир меняется, а Армения продолжает надеяться на "чудо"

Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам заявил, что 2023 год будет последним шансом для Армении заключить мирный договор на тех условиях, которые сейчас лежат на столе переговоров. Это не означает, что вопрос мирного договора после этого закроется раз и навсегда. Но условия мира изменятся и далеко не в пользу армян.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Сегодня в рамках мирного договора Баку предлагает решать на взаимной основе и делимитацию границ, и открытие коммуникаций, и вопрос возвращения остающихся под оккупацией восьми азербайджанских сел путем диалога и компромиссов. Если Армения на это не пойдет, Азербайджан все равно будет решать эти вопросы, но в одностороннем порядке и так, как посчитает нужным.

Перспективы таковы, и хорошо, чтобы в Армении это услышали и поняли. В прошлом году Баку продемонстрировал, какую жесткую форму могут принять наши односторонние действия. Надеюсь, что благоразумные люди в Армении предостерегают власти и общество не играть с огнем. Традиционно покровительствующие армянам страны, в первую очередь, США, также не устают объяснять, что ситуация в регионе и без того напряжена в контексте и России, и Ирана. Оставлять отношения между конфликтующими сторонами в фазе неопределенности, без мирного договора - рискованно, и, в первую очередь, для самой Армении.

Между тем, Армения откровенно тянет с подписанием мирного договора, с началом практических переговоров по делимитации границы и открытием коммуникаций. Очевидно, что премьер-министр Никол Пашинян и его команда, как, впрочем, и оппозиция, исходят из того, что проигравшей, слабой Армении трудно рассчитывать на более или менее приемлемые мирные условия. Понимание того, что сложившийся баланс сил ни сейчас, ни в обозримом будущем не позволяет армянам рассчитывать на какие-то выигрыши, а лишь обрекает на новые потери.

Пашинян остерегается, что наряду с ответственностью за поражение во Второй карабахской войне на него возложат вину и за дипломатическое поражение, и выжидает в надежде на "чудо", неожиданное изменение геополитической ситуации в благоприятную для армян сторону.

Зонтик безопасности в лице России и ОДКБ оказался дырявым. Среди армян усиливаются настроения в пользу переориентации на другие центры силы, а конкретно на США, Евросоюз и, в первую очередь, Францию. Пашинян хочет выждать и посмотреть, чем закончится война России с Украиной. У него и у пророссийских кругов теплится надежда, что если Россия добьется нужного результата в войне с Украиной, то после этого она разберется с Азербайджаном и навяжет нам приемлемые для Армении условия мира. Ряд армянских политиков, аналитиков и СМИ призывают выжидать с мирным договором в ожидании возможного военного столкновения Ирана с Азербайджаном, мол, это тоже может изменить региональную ситуацию в пользу Еревана.

Подобные дилетантские расчеты и нереалистичные ожидания выглядят как "соломинки для утопающих", однако таковы преобладающие в Армении настроения. Воевать против Азербайджана у большинства армян сил и желания нет, но признать крах "миацума" и невозможность реализации территориальных амбиций они также не готовы. Вот Пашинян и тянет сколько может с заключением мирного договора и решением других вопросов.

Тем временем в мире происходит колоссальная трансформация. Формируется новый мировой порядок. Как сказал Президент, мировой порядок обновлялся после Первой, затем после Второй мировых войн. А сейчас идет Третья мировая война. Да, она, конечно, отличается от Второй, как Вторая отличалась от Первой, но это все равно именно мировая война. Существует определенная коалиция, поддерживающая в этой войне Россию. Правда, ее союзники это страны-изгои - Иран и Северная Корея. Все остальные в той или иной форме дистанцируются от РФ. Есть и западная коалиция, так называемый Рамштайн, оказывающая помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Кремлевская пропаганда прямо утверждает, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом.

Так что, принимая во внимание масштабы вовлеченных в конфликт стран, уместно рассматривать наблюдаемые события как фазы Третьей мировой войны. Остается молиться, чтобы вовлеченные в эту войну стороны не перешли бы "красные линии", которые могут положить конец всей человеческой цивилизации.

Понятно, что турбулентная геополитическая ситуация, возросшие риски для мирового порядка побуждают Азербайджан укреплять обороноспособность, осуществлять реформы в Вооруженных силах с учетом опыта как 44-дневной карабахской войны, так и идущих военных действий в Украине. Президент Ильхам Алиев об этом откровенно поделился в своем недавнем интервью. Он отметил, что правительство и общество едины в принципиальных вопросах. У Азербайджана надежный союзник в лице братской Турции. Укрепляется стратегическое партнерство с Израилем, Грузией, а также Казахстаном и Узбекистаном. Однако внеблоковая политика в ближайшее время вряд ли будет изменена.

Тема наблюдателей Евросоюза на границе Армении с Азербайджаном - это, скорее, проблема для Еревана и Москвы. Ведь до настоящего времени границы Армении охраняют российские пограничники. Хотя согласно межгосударственному договору, погранслужба РФ была развернута на границе с Турцией и Ираном, однако по просьбе Еревана российские посты теперь стоят и на границе с Азербайджаном. Так, сейчас в окрестностях оккупированных 7 сел Газахского района выставили российские флаги, чтобы предотвратить деоккупацию Вооруженными силами Азербайджана этих населенных пунктов.

Как бы там ни было, миссия ЕС на территорию Азербайджана не допущена и мы с ней не намерены контактировать и взаимодействовать. Брюссель об этом проинформирован. Что же касается замены РМК на европейских наблюдателей и разделительные силы, то это фантазии Пашиняна. В Агдаме действует Российско-турецкий мониторинговый центр, и этого вполне достаточно. А вообще, все это политико-дипломатические и информационно-пропагандистские игры западных покровителей Армении. К Баку с подобными предложениями они обратиться не посмеют, так как услышат прямой вопрос, где они были, когда армянские вооруженные силы совершали агрессию и захватывали азербайджанские территории, почему западные доброхоты отказывали нашим многочисленным обращениям провести мониторинг на оккупированных территориях, предотвратить разграбление наших земель, разрушение городов и сел.

Лейла Таривердиева