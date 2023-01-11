Ереван может подписать что угодно, но без Баку мандата у миротворцев не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал пресс-конференцию, как бы открывающую новый политический год для своей страны. После праздников все возвращаются на работу (у кого она есть), и самое время задать году определенный тон, который помог бы как-то сгладить прошлогодние провалы. Само собой, главными темами стали акция на Лачинской дороге и российские миротворцы. На неадекватные вопросы армянский премьер давал не менее неадекватные ответы. Например, заявил следующее: Азербайджан не подписывал мандат российских миротворцев, но зато его подписали министры обороны Армении и России. И более того, согласно Пашиняну подпись Баку для вступления мандата в силу на территории Азербайджана, оказывается, и не требуется.

О чем это он и на что рассчитывает? С таким вопросом Day.Az обратился к председателю правления Центра анализа международных отношений Фариду Шафиеву.

По словам нашего собеседника, Пашинян сделал совершенно безграмотное заявление.

"Если говорить о мандате, следует раскрыть некоторые детали относительно того, почему он не был подписан. Дело в том, что были моменты, которые Россия и Азербайджан не смогли согласовать. В частности, положение касательно деятельности и контроля на Лачинской дороге, моменты, касающиеся международных организаций, и так далее. Все предложения Азербайджана соответствовали международному праву, но российская сторона от них отказалась. Поэтому мандат и не был подписан", - сказал Шафиев.

Кроме того, отметил эксперт, было еще одно неприемлемое для нас положение. Россия утверждала, что мандат РМК должны подписать три страны, исходя из того, что Трехстороннее заявление от 10 ноября подписано и Арменией. Баку же настаивал на том, что миротворцы осуществляют миссию на территории Азербайджана и касается мандат РМК только нашей страны.

"Если рассматривать заявление Пашиняна с точки зрения логики российской стороны, то Пашинян ей противоречит. Если же брать за основу логику международного права, то Карабахский регион, Лачин - все это международное признанная территория Азербайджана, поэтому Армения и Россия могут подписать что угодно, но это не будет иметь никакого юридического эффекта", - подчеркнул Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева