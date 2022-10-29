Тот, кто попытается мешать Азербайджану в достижении своих целей, останется вне игры

После Второй карабахской войны мы наблюдаем со стороны внешних игроков некоторую ревность. К победителям всегда больше внимания и больше требований. Кроме того, наша победа произошла на фоне политического союза с Турцией, поэтому выпады против Азербайджана частично исходят из геополитических выпадов против Анкары. Это геополитические факторы, которые нужно учитывать. Тем не менее, несмотря на давление на Азербайджан со стороны различных игроков, мирный процесс все-таки идет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По мнению эксперта, важность принципа территориальной целостности уже осознана всеми, поэтому с Запада, несмотря на отдельные выходки таких деятелей, как президент Макрон, в целом звучит поддержка мирному процессу и принципу нерушимости границ.

"Поэтому с осторожным оптимизмом считаю, что Азербайджан и Армения все же достигнут мира", - сказал Шафиев.

Наш собеседник отметил, что к безопасности на Южном Кавказе ведут три пути. Первый - это мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Вопрос Карабаха должен уйти в плоскость внутренней политики нашей страны. Все, кто действительно хочет мира на Кавказе, должны стараться, чтобы эта повестка развивалась по всем направлениям и касалась и делимитации, и открытия коммуникаций.

Второй процесс - это нормализация между Турцией и Арменией. Третий - тот, о котором говорил в Праге Президент Азербайджана и который был поддержан недавно премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Речь об общей платформе трех государств Южного Кавказа, отметил Фарид Шафиев.

"Конечно, сбрасывать со счетов других региональных игроков нельзя. Но тут у всех должно быть понимание, что Азербайджан добьется своих политических целей. Он уже добился освобождения оккупированных территорий. Вторая цель - восстановление полного административного контроля над Карабахом. Этого он тоже добьется. Если этому будут препятствовать, Азербайджан сделает соответствующие выводы, и тот игрок, который попытается мешать, как уже показала история, окажется вне игры.

Поэтому мы приветствуем не только усилия Брюсселя, но и любые инициативы других региональных игроков, если они направлены на укрепление мира на Южном Кавказе в рамках того мирного процесса, который в настоящее время идет. А основой этого мирного процесса, следует подчеркнуть, является утверждение принципа территориальной целостности", - подчеркнул эксперт.

Если говорить об Иране, то, по мнению нашего собеседника, победа Азербайджана во Второй карабахской войне стала неожиданностью для Тегерана. Новое правительство ИРИ, пришедшее к власти в прошлом году, решило взять несколько конфронтационную линию поведения.

"Но, вместе с тем, я бы не сказал, что не остается никакого пространства для сотрудничества. Тут все зависит от того, какое направление выберет Иран. Однозначно, конфронтационная политика самому Тегерану успеха не принесет", - сказал глава Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева