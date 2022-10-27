Азербайджан снова под прицелом

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Когда в Азербайджане кто-то призывает к протестам, первый вопрос, возникающий у большинства населения - "а зачем?". Вот на днях кто-то, где-то пытался собраться и протестовать. В чем было дело и против чего собирались протестовать провокаторы, четкого ответа нет. Но в контексте происходящего сегодня, нетрудно догадаться, что вокруг Азербайджана затевается очередная игра. Это неприятно, некрасиво и несправедливо, но не ново. Новшеством является только то, что компания устроена сразу на обоих полюсах.

Хотя, если разобраться, и это не вызывает удивления. Азербайджан не рвет отношений с Россией из-за ее действий в Украине, и это раздражает Запад. В то же время Азербайджан наращивает связи с Европой и превращается в альтернативного поставщика энергоресурсов для нее, что, в свою очередь, раздражает Россию, рассчитывавшую заморозить европейцев нынешней зимой. То есть наша страна наступила на любимые мозоли обеим сторонам геополитических разборок.

Антиазербайджанские выпады тенденциозны, организуются на армянские деньги и при подстрекательстве армянских групп. И каждый раз удивляешься недальновидности и плохой памяти их организаторов. Азербайджан одна из очень немногих стран, на подавление которой тратятся такие силы и средства. Наверное, потому, что наша страна одна из редких, кто позволяет себе демонстрировать свою независимость, не действует по указке, а также претендует на равноправные отношения со... страшно сказать - самим Западом. Не секрет, что предлагавшееся несколько лет назад Азербайджану ассоциативное соглашение с ЕС было отклонено Баку, потому что азербайджанская сторона видит эти отношения только как равноправные и взаимовыгодные. Как говорил Президент Ильхам Алиев, "Азербайджан не присоединился к Ассоциативному соглашению с Европейским Союзом, так как данное соглашение не отвечает нашим интересам. В нем просто предлагался механизм, который был похож больше не на двустороннее, а одностороннее сотрудничество, и это соглашение было словно листом указаний". Далее, Азербайджан - единственная из малых стран, которая реализует трансрегиональные проекты, замахивается на мероприятия мирового масштаба, не берет ни у кого в долг, не присоединяется к кампаниям травли, не позволяет раскачивать внутриполитическую ситуацию и не торгует своими интересами. И самое "страшное" - эта маленькая страна позволила себе создать сильную армию и, не спросив разрешения, победить в войне.

Одним словом, список "провинностей" Азербайджана очень длинный. С каждым новым успехом страны в него добавляются пункты. Очередным стало расширение газового сотрудничества с Европой. Этот факт очень обеспокоил проармянские и антиазербайджанские круги и заставил их выйти из летаргии, в которой они пребывали почти два года - так всех потрясли итоги 44-дневной войны.

Главным лозунгом нынешней кампании является "не продадим демократию за газ". Очень глупое воззвание, недавно прозвучавшее и в интервью президента Франции. Армянские лоббисты в европейских странах по команде подняли этот лозунг, проармянские и так называемые правозащитные организации устраивают акции, шельмуя главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Лайен, в июле подписавшую в Баку соглашение о расширении поставок в Европу азербайджанского газа.

Об этом, например, на днях написала ВВС. Британский ресурс страшно беспокоит, что закупки азербайджанского газа помогут укрепить позиции действующей власти. При этом издание ссылается на неких азербайджанских активистов, считающих, что газовая сделка с Баку "ослабляют Европу"... Как, интересно, обеспечение энергобезопасности Италии или Болгарии может ослабить Европу? Правильнее было бы сказать, что это помогает ослабить давление на Европу. Не имей она альтернативы, ее сегодняшний диалог с Россией был бы совершенно другим. Это только другим господин Макрон дает советы, сама же Франция остановила закупки российского газа только после того, как заполнила им свои газохранилища. Теперь можно и Украину, наконец, поддержать.

В начале октября некая группа "Идентичность и демократия" атаковала Европарламент с требованием поддержать Армению и организовать независимое расследование "военных преступления" Азербайджана. "Христианская Армения подвергается жестокому нападению со стороны Азербайджана. ЕС смотрит в другую сторону с тех пор, как фон дер Ляйен стала выпрашивать газ у азербайджанцев", - заявили организаторы пикета.

Думается, ключевое слово тут "христианская". Оно многое объясняет.

Вообще о "военных преступлениях" и "агрессии" по отношению к Азербайджану сегодня много пишут в западных СМИ, в соцсетях. Цепочка, начавшаяся с видео, происхождение которого до сих пор не прояснено, продолжается новыми витками истерии. Откровенное игнорирование деяний Армении, доказанных и задокументированных, и непонятные акценты на каких-то роликах из соцсетей - все это часть сценария, написанного, нет сомнений, под армянскую диктовку. Западное сообщество под лупой разглядывает сомнительные видеокадры, но полностью игнорирует вопиющие реалии - обнаруженные на освобожденных территориях массовые захоронения, свидетельствующие о военных преступлениях армян, происходящие в наши дни разрушения армянами могил на азербайджанских кладбищах. Что-то из европейских столиц и от различных организаций не было слышно никакой реакции на эти факты.

Ханжество и двойные стандарты - это неизлечимые пороки, которыми страдает западная политика. К сожалению, на Азербайджане эти приступы сказываются особенно часто. По уже указанным нами выше причинам. Все началось с "Евровидения", которое Азербайджан взял и выиграл в 2011 году. До и после бакинского евроконкурса не утихала антиазербайджанская истерика. Легче перечислить те страны, организации и СМИ, которые к этой вакханалии не подключились. Внутренние "активисты" тоже требовали не проводить конкурс в Баку, размахивали флагом "демократии", подпевая проармянской пропаганде. Через три года, накануне Первых Евроигр предсказуемо вновь поднялась антиазербайджанская волна. Разношерстная армия якобы борцов за демократию требовала не отправлять команды в Баку, некорректные заявления доносились и из европейских столиц, имела место попытка дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Азербайджане, но общество проигнорировало провокаторов. Как заявил тогда азербайджанский лидер, независимая политика нравится отнюдь не всем. В мире словно формируется новая система ценностей, сказал он. Вместо справедливости - несправедливый подход, вместо равенства - неравенство, вместо правды - лицемерие и ложь. Конечно, Азербайджан - небольшое государство, но и у нас достаточно сил, чтобы сказать свое слово и влиять на процессы, идущие в регионе и на континенте, сказал Президент Ильхам Алиев.

Сил у Азербайджана действительно достаточно. Так что и эту кампанию переживем. Как говорил царь Соломон, и это пройдет.