Жесткий ответ Баку Макрону

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан проводит очень дружелюбную политику. Он максимально корректен и терпелив, предпочитает избегать серьезных трений и конфликтов, всегда ищет пути для взаимовыгодных решений и старается не выносить на публику конфликтные моменты, если есть надежда отрегулировать их дипломатически. Но эти правила откладываются в сторону, когда под угрозу ставятся национальные интересы Азербайджанского государства, его суверенитета и принципы справедливости.

Речь о Франции. Франция это страна, которая хочет считаться влиятельной державой, но все ее влияние осталось далеко позади, а в одну реку, как известно, дважды войти невозможно. Это страна с имперским прошлым и множеством приятных воспоминаний. Но не более. Однако нынешнее руководство Франции не хочет мириться с этой реальностью и надеется вернуть былое влияние, если не военное, то хотя бы политическое. Сделать это силовым путем уже не дано, но есть путь интриг и провокаций, через который можно протиснуться в число влиятельных государств и заявить о своих интересах, ну, скажем, на Южном Кавказе. Да, Париж имеет большое влияние в Грузии, его значение для армянства вообще невозможно переоценить. Но получить влияние в регионе может только тот, кто сможет заполучить Азербайджан. Климат в этом регионе формирует Баку, и это реалии, которые господину Макрону не обойти.

Французская политика всегда носила проармянский оттенок, и в нынешнем поведении Эмануэля Макрона нет ничего нового, кроме того, что он перешел все допустимые границы, показав себя чрезвычайно неумелым политиком и невоспитанным человеком. Чем заставил Баку сделать для него исключение и отказаться от своих правил.

Со скандальным интервью французского лидера (если народ Франции действительно считает его своим лидером, конечно) все уже знакомы. Эти его "международно непризнанная спорная территория", "Армения - страна, с которой у нас особая связь", "наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть", Азербайджан "развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей, и захватил эту территорию" и так далее - все это было больше похоже на выпады обиженного человека. По-видимому, Макрона обидели в Праге, куда он отправился на коне, а вернулся пешком. Президент Азербайджана, судя по всему, спустил французского выскочку на землю, очень дипломатично - в чем мы ни секунды не сомневаемся - указав ему его место в переговорном процессе. Это место господин Макрон занимает по праву, потому что Франция за годы посредничества доказала, что находится в процессе только ради обеспечения интересов агрессора-Армении. А Макрон только укрепил этот имидж в глазах азербайджанской стороны. Как бы этот политик не презирал Восток, Ислам, Азербайджан, Турцию, высокий пост требует иного поведения.

Так вот, несмотря на трения в Праге, азербайджанская сторона, следуя своим правилам, сделала вид, что ничего не заметила. Баку не комментировал, с какого перепугу французский Президент засветился на встрече, выглядывая из подмышки то у одного, то у другого, и почему азербайджанский лидер его достаточно заметно игнорировал. Но своим интервью армянскому изданию Макрон заставил льва проснуться и доступными фразами объяснить провокатору, что Азербайджан это не французская колония, а национальные интересы и территории страны торгу не подлежат.

Выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проявил добрую волю, согласившись на присутствие Эмануэля Макрона на встрече в Праге. Несмотря на это, отметил Президент Азербайджана, буквально через неделю Президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. "Насколько политически корректно Президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал глава государства.

Думается, на этом участие Макрона в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией закончилось. Дав провокационное интервью, он рассчитывал помочь Еревану, но все вышло с точностью наоборот.

В ноябре Сенат будет рассматривать проект решения, предложенного армянским лобби, касательно санкций против Азербайджана за "агрессию" против Армении. В этом полном дешевых эмоций документе чего только нет, даже эмбарго на закупку азербайджанской нефти и газа. Сама Франция у нас энергоносители не покупает, но в резолюции предлагается поднять данный вопрос на уровне Евросоюза. Последнее звучит особенно забавно по многим причинам, в том числе в свете последнего визита в Баку министра энергетики Греции, которая хочет закупать еще больше каспийского газа.

Кстати, о газе. Макрон, заявляющий, что "наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть", явно не в курсе того, что делает его собственная страна. Или же по традиции считает, что "это другое". Дело в том, что Франция, лидер которой распинает Москву на каждом углу из-за происходящего в Украине и двумя руками за санкции, является первой по объему закупок у России сжиженного газа. Именно так - эта страна является главным импортером СПГ из России. Как это увязать? За счет закупок из РФ французы на 80 процентов заполнили свои газохранилища, и теперь господин Макрон позволяет себе напоминать партнерам по Евросоюзу о "ценностях и принципах", мотивируя их отказаться от азербайджанского газа? Он сам не отказался от российского газа ради украинцев, но Италия, Болгария, Греция, Венгрия и другие страны почему-то должны разорвать соглашения с Азербайджаном ради армян...

Есть такое понятие, как "слетел с катушек". Именно это произошло с Президентом Франции. Лучшего определения не найти. Господин Макрон подставил своим неподобающим политику и дипломату поведением и армянские, и французские интересы, а самое главное - дискредитировав посреднические усилия Шарля Мишеля.

Сегодня, не получив места в переговорах между Баку и Ереваном, Париж нашел другую лазейку - миротворчество. Пашинян недавно проболтался, сообщив, что на границе будут размещены представители министерства обороны Франции, и он очень надеется, что это присутствие будет долгосрочным. В вышеуказанной резолюции, внесенной в Сенат, также есть пункт о поставках Армении французского вооружения и технологий. Ну что ж, все может быть, только армянам стоит иметь в виду, что силовое присутствие Франции им вряд ли поможет. Во-первых, Азербайджан будет отвечать на провокации так же, как отвечает сейчас, и наличие наблюдателей, каких-то миссий ему не помешает. Во-вторых, армянам не стоит ждать, что французы станут за них воевать. Это несерьезно.

Нет сомнений, что резолюция Сенатом будет принята. Мы помним, что этот орган после 44-дневной войны принял резолюцию о признании Францией "независимости Карабаха". Правда, правительство страны в лице МИД это решение отвергло и в очередной раз заявило о признании территориальной целостности Азербайджана. Нынешнюю резолюцию Сената, думается, ждет та же судьба. Несмотря на безумие главы государства, в руководящих структурах наверняка достаточно трезвомыслящих людей.

Французские армянофилы требуют возбуждения международного трибунала против Азербайджана за некие "военные преступления на территории Армении" (?!). Несерьезность и бессмысленность подобных требований очевидны. Тут дело в другом - в прошлом, которое шлейфом плетется за замой Францией, Президент и лоббисты которой в чем-то смеют обвинять Баку. Это последняя страна, которая может осуждать кого бы то ни было вообще.

Просто напрашивается небольшой экскурс в историю. Возьмем 1994 года, когда в Руанде был учинен геноцид - в буквальном смысле слова было вырезано более миллиона представителей народа тутси. Европейские миротворцы страшно опозорились тогда, но хуже всех повели себя французы. Установлено, что Франция несет наибольшую ответственность за геноцид, поскольку Париж оказал поддержку правительству хуту. Вместо того чтобы способствовать прекращению массового истребления, Франция вооружила хуту. Делалось это с целью удержать Руанду в сфере своего влияния. Франция не только поддержала правительство, учинившее массовое истребление представителей народности тутси, но и выступила в защиту участников геноцида, помогая им покидать страну и предоставляя французское гражданство.

В марте прошлого года Макрону был представлен доклад комиссии, учрежденной для расследования роли Франции в геноциде в Руанде. К сожалению, о его реакции не сообщается.

Пойдем дальше. В 1881 году Франция оккупировала Тунис. В течение 1891-1896 годов - Гвинею, Сенегал, Мадагаскар и Мавританию. В 1912 году был установлен протекторат Франции над Марокко. В 1884 году французы напали на Вьетнам, через десять лет - на Лаос. Повсюду, куда ступала нога французских колонизаторов, проливались реки крови. Франция строила империю и хотела вновь стать "великой" как при Наполеоне. Если за геноцид в Руанде Франция несет ответственность только как содействовавшая сторона, то за геноцид алжирского народа она ответственна уже как прямой исполнитель. С 1830 по 1962 годы в Алжире французами были истреблены миллионы мирных алжирцев. Все годы колониального правления хозяева относились к алжирцам как к людям низшей расы. А после Второй мировой войны и начала движения против колониализма был учинен геноцид. Один из участников тех событий впоследствии говорил, что "мы под предлогом установления мира убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев". В 1958 году в городе Скикда французами была открыта специальная школа, где обучали применению пыток.

В феврале исполнился 61 год с момента проведения первого ядерного испытания Франции в пустынном районе Регган в Алжире. Мощность ядерной бомбы составляла 70 килотонн, что в 3-4 раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Франция с 1960 по 1966 годы провела не менее 17 ядерных испытаний в пустыне Алжира. Сегодня алжирская сторона требует удаления радиоактивных отходов, компенсации жертвам и пострадавшим от воздействия радиации, предоставления топографических карт мест захоронения отходов и их очистки. Однако Франция отвергает все выдвинутые против нее обвинения и требования Алжира.

В феврале 2022 года Макрон заявил о выводе французских подразделений из Мали. В этой африканской стране французы находились около десяти лет под предлогом борьбы с терроризмом. Уход французов стал для народа страны праздником. А в августе власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и обратились в ООН с призывом созвать экстренное заседание Совета Безопасности. В письме, направленном в ООН, указывалось, что французская сторона занималась сбором разведданных для террористических групп, действующих в Сахеле, и сбрасывала им с воздуха оружие и боеприпасы.

Что же, вспоминая о том, что случилось в Руанде, заявления правительства Мали вполне достоверны.

Воистину, цивилизаторская роль провозгласившей "свободу, равенство, братство" страны беспримерна. Международный трибунал ждет Париж, а не Баку. Эти страшные факты, а не какое-то сомнительное видео из соцсетей, являются основой для возбуждения дела и наказания. Вышеприведенные факты в определенной степени объясняют лояльность французских политиков к армянам. Хотя армяне никогда не были ни государством, ни империей, ни колонизаторами, но всю свою историю мечтали об этом, и кровавый след тянется за ними в не меньшей степени. Сотни тысяч вырезанных в Османской империи мусульман в начале прошлого века, десятки тысяч уничтоженных в ходе геноцида 1918 года в Баку и других частях Азербайджана, триста тысяч жертв этнической чистки в Армении, тысячи убитых и замученных стариков, женщин и детей в ходе оккупации начала 90-х, геноцид Ходжалы, концлагеря. Всего, что на совести армянства, и не перечислишь. Прибавим к этому сотни военных преступлений, совершенных армянами во время Второй карабахской войны, ночные бомбардировки мирных городов, и картина предстанет во всех оттенках черного.

Президент Франции Макрон, пытаясь защитить своих подопечных, взялся за неблагодарное дело. Какой бы не была защита у армянства, какие бы резолюции не вбрасывались в парламенты, справедливость все равно найдет дорогу. Никто не верил, что Азербайджан освободит свои земли тридцать лет спустя, но это произошло. Сегодня многие сомневаются, что Армению, имеющую такую поддержку среди держав, не удастся привлечь к ответственности за содеянное. Но и это будет сделано. Баку не торопится, не занимается прожектерством, а медленно и упорно идет к цели. Президент Азербайджана видит ее и знает, каким путем к ней лучше идти, чтобы ка можно полнее обеспечить интересы страны.

Да, у Баку есть четкий план, но совершенно определенно можно сказать, что в этом плане больше нет места для французской стороны.