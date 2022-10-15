Париж может больше не рассчитывать на посредничество между Баку и Ереваном

Посредничество президента Франции Макрона, парламент которой принимает противоречащие Хельсинкским Актам, Уставу ООН решения, против территориальной целостности Азербайджанской Республики, Баку ни в какой форме не примет. Франция не является беспристрастным и объективным посредником, а открыто и демонстративно выступает в качестве государства, патронирующего Армении.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Сам Эммануэль Макрон персонально не вызывает доверие ни у политиков, ни у широкой азербайджанской общественности, отметил он. Его враждебная риторика в отношении братской и союзной нам Турции - дополнительное тому подтверждение. Президент Макрон в состоянии присесть на четвертый стул в качестве участника переговоров между лидерами Азербайджана и Армении, организуемых президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. Однако он не в состоянии организовать переговоры лидеров Азербайджана и Армении при своем посредничестве, как в прошлом это делал президент Жак Ширак в Париже.

"У Эммануэля Макрона нет для этого ни должного авторитета, ни ресурсов. Поэтому он, скорее, выступает в качестве патрона даже не Армении, а Никола Пашиняна лично. Последнему это необходимо для укрепления своих внутриполитических позиций, ведь присутствие рядом президента Франции позволяет нейтрализовать обвинения противников в предательстве Карабаха и "армянского дела". Пашинян хочет показать армянскому обществу, что подписание непопулярного мирного договора с Азербайджаном поддерживают и подталкивают французы и американцы. Мол, Париж и Вашингтон "за" и гарантируют, что для армян все будут хорошо", - сказал Мусабеков.

По мнению политолога, Эммануэль Макрон стремится выступать в качестве политического лидера Евросоюза, тогда как собственно во Франции подвергается критике и имеет довольно низкий уровень поддержки. Франция под руководством Макрона провалилась в Африке и на Ближнем Востоке, в странах своей традиционной ответственности. Ее выдавили из Центрально-Африканской Республики, Мали, Буркина-Фасо. Президента Макрона в ходе недавнего визита в Алжир приняли оскорбительно холодно. Ливан, Сирия, бывшие подмандатными территориями Франции и длительное время раздираемые гражданской войной и впадающие в хаос, брошены Парижем на попечение иранских прокси из "Хезболлы". Теперь Макрон желает набрать политические очки в качестве "опекуна" Армении.

"Разных слов президент Макрон произносит много, но ресурсов, в отличие от России и Турции, в регионе не имеет. Франции не удалось в ходе 44-дневной войны 2020 года протащить в Совете безопасности ООН проармянскую резолюцию. Провалилась подобная затея и в сентябре нынешнего года, после эскалации на границе. И это при том, что Франция председательствовала на тот момент в Совбезе. Она не смогла провести не то что резолюцию, но даже мало что значащее заявление для СМИ. Пустые слова и обещания - это все, что может представить Франция. Ее нынешний президент пытается играть в не очень приличествующие такой стране, некогда мощной державе игры. Надеюсь, в Армении остались трезвомыслящие политики, которые знают цену французским обещаниям", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева