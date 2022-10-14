Заявления, сделанные президентом Франции Макроном в его вчерашнем интервью, бросают тень на посреднические усилия Евросоюза. Можно себе представить состояние президента Евросовета Шарля Мишеля, который в преддверие встречи в Брюсселе получил столь неприятный сюрприз с юга, от своего неугомонного коллеги.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, данное интервью изобилует выпадами против Азербайджана и инсинуациями, которые не делают господину Макрону чести как политику и главе такой страны, как Франция.

"Он не только клевещет на Баку, но и фактически оскорбляет своих соседей по Евросоюзу. Давайте посмотрим. Отвечая на вопрос касательно азербайджанского газа, он говорит "...глядя прямо вам в глаза и перед всеми нашими соотечественниками, я должен сказать, что наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть". То есть он считает, что Греция, Болгария, Италия, другие страны, стоящие в очереди за азербайджанским газом, да что страны - сама президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продали свои ценности за азербайджанский газ?" - заметил политолог

Касательно карабахского конфликта и 44-дневной войны, отметил велизаде, президент Франции позволяет себе употреблять не соответствующие реалиям определения. Например, Карабахский регион Азербайджана он называет "международно непризнанной спорной территорией". И это при том, что его страна на официальном уровне всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. В международно-правовой практике понятие "международно непризнанная территория" отсутствует, подчеркнул наш собеседник. Согласно международному праву территориальный спор считается таковым, когда все из спорящих сторон признали его существование. Азербайджан не признавал территорию Карабахского региона спорной и всегда считал ее своей.

"Откровенное невежество французского президента удивляет еще и потому, что он заявляет о своей посреднической миссии. Он утверждает, что Франция, мол, в переговорном процессе присутствует, является посреднической державой и Армению не бросит... О чем это он? Посредник в международном праве - это нейтральный, беспристрастный, не заинтересованный в данном конфликте субъект, медиатор, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спорным вопросам. Когда Макрон делает такие заявления, которые прозвучали в его вчерашнем интервью, когда он заявляет, что "Армения - страна, с которой у нас особая связь", он одновременно расписывается в своей профнепригодности в качестве медиатора. Что можно обсуждать с таким "посредником" и какие результаты ждать от такого посредничества? Конечно, никаких, поэтому посредничество Франции, и без того эфемерное, с этого момента полностью сдается в архив", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева