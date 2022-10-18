ЮНЕСКО и не снилось: позорные кадры, выдавшие армян

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад армянские пользователи разместили в соцсетях кадры разрушения могил на азербайджанском кладбище. Где именно происходит эта варварская акция, точно неизвестно. По одним сведениям - в зоне временной ответственности РМК в Карабахском регионе, по другим - на территории Басаркечерского района Армении, где до этнических чисток компактно проживало азербайджанское население. То, что кладбище азербайджанское, сомнению не подлежит. То, что разрушают его армяне - тем более. И это самое главное.

Установлен автор видео, номера автомобилей, участвовавших в этом преступлении. Армянская сторона, независимо от того, где именно это произошло, замазана по уши. В обоих случаях видео демонстрирует истинное лицо армянства, и азербайджанская сторона постарается сделать все, чтобы кадры попали в твиттеры европейских чиновников, истерящих о судьбе "армянского наследия". Как заполонили профили европейских деятелей видеокадры со зверствами армян в отношении азербайджанских военнопленных после известных однобоких обвинений, озвученных в адрес Баку.

Армянин, разместивший видео, как сообщается, его удалил. Видимо, не ожидал, что поднимется столько шума. Но кадры уже перекочевали в азербайджанские Телеграмм-каналы и распространяются по Сети со скоростью света.

Пресс-служба МИД Азербайджана распространила комментарий по поводу видео. В заявлении отмечается, что распространенные видеоматериалы ясно показывают, почему Армения не заинтересована в визите миссии ЮНЕСКО в регион. Эти акты вандализма, совершенные армянскими радикалами, являются ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами на хрупком постконфликтном этапе. Азербайджан собирает и документирует факты крупномасштабных разрушений на своих освобожденных территориях, варварских действий армянской стороны и предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы армянская сторона ответила за эти действия, в том числе за нанесенный ущерб. Международное сообщество не должно молчать о зверствах, совершенных Арменией против наследия не только Азербайджана, но и всего человечества, говорится в комментарии ведомства.

Думается, указанное видео тоже уже приобщено к доказательной базе, которой будут подкрепляться обвинения против Армении.

В принципе, то, что происходит на видео, вовсе не ново. Подобное поведение присуще армянским националистам, это часть идеологии ненависти, философии превосходства и вседозволенности. Кладбища армяне разрушали даже будучи "победителями", а после 44-дневной войны и особенно сейчас, когда мирный договор вот-вот будет подписан и судьба сепаратистов в зоне РМК становится все более ясной, осуществляются вот такие акты мести. Если на борьбу с живыми силенок и душка не хватает, то всегда можно отомстить мертвым. Чтобы мы тут знали, что армяне на все способны. Вот только мы и так в курсе. В освобожденных от оккупации районах не осталось уцелевших кладбищ, а из могильных и надгробных плит армяне строили дороги и лестницы к своим домам. Ну, чтобы добро зря не пропадало... И это тоже запечатлено на видео.

О том, как армяне воевали с мертвыми, можно судить по нижеуказанным роликам, на которых запечатлено кладбище вблизи Агдама. Один снят российским блогером в 2008 году, другой уже после освобождения района. Можно видеть, что за прошедшие годы от захоронений не осталось практически ничего.

Как сообщал ранее армянский блогер Роман Багдасарян, на азербайджанских кладбищах, остававшихся на оккупированных территориях, отсутствует 70 процентов надгробий. Надгробные камни были сняты и проданы в Армению. Более того, перед продажей на них были начерчены армянские имена. Багдасарян обвинил Кочаряна и Саргсяна в том, что те 25 лет творили на захваченных землях страшные вещи. По его словам, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах были осквернены все азербайджанские кладбища. Часть могильных плит была оккупантами разрушена, часть вывезена в Армению на стройматериалы. По этой причине многие азербайджанцы, пытавшиеся после освобождения территорий посетить могилы родных и близких, не смогли найти захоронений.

В соцсетях за годы оккупации оставлено достаточно много свидетельств армянского варварства. Сепаратисты, не думая о последствиях, с удовольствием позировали на разрушенных могилах, снимали на видео процесс осквернения.

Что касается Армении, где азербайджанские тюрки проживали испокон веков, практически не осталось следов их пребывания. Ликвидированы исторические захоронения - как опасные свидетели принадлежности занимаемых ныне армянами территорий. Разрушены или разобраны на стройматериалы кладбища современного периода. До конфликта в Армении проживало почти полмиллиона азербайджанцев. После изгнания, могилы их родных и близких остались без защиты и стали жертвами варваров. С мрамора и камня стирались азербайджанские имена и надгробия продавались как стройматериалы, либо просто уничтожались. И хотя небезызвестный Лапшин в одном из своих репортажей убеждал, что в Армении не прикасаются к могилам азербайджанцев, в реальности все обстоит с точностью наоборот. И это мог бы доказать международный мониторинг, но не предвзятый и пролоббированный, а объективный.

Именно такого мониторинга добивается азербайджанская сторона от ЮНЕСКО. В начале года вроде бы была достигнута договоренность о визите миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, но армянская сторона потом отказалась. Хотя из этой затеи все равно не вышло бы ничего путного, потому что достигнута она была при содействии президента Франции Макрона, а что представляет собой позиция этого полиция уже ни для кого не секрет. Миссия в Армению, организованная при французском участии, однозначно не была бы озадачена на выполнение поставленной задачи. Точнее, задача перед ней была бы поставлена другая.

Очень настойчивая в желании приехать на освобожденные земли и промониторить состояние "армянского наследия", международная организация не проявила большого упорства в отправке миссии в Армению для мониторинга наследия азербайджанского. Но это не значит, что Баку отказался от этой мысли. Вопрос будет вновь поставлен ребром, если в Армении, Париже или где-то еще вновь заговорят о якобы разрушениях так называемого наследия армян на азербайджанских землях.

Армянская сторона международное право совершенно безнаказанно игнорирует, но напоследок все же напомним, что своими действиями она нарушила не только законы Божьи, но и Международный пакт о гражданских и политических правах, Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, Европейскую Конвенцию об охране археологического наследия от 1992 года, Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 1972 года, а также ряд других международных норм и стандартов.