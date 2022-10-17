Вандализм против азербайджанских могил наносит удар по нормализации отношений с Арменией

Вандализм против азербайджанских могил наносит удар по процессу нормализации отношений с Арменией.

В последние дни в социальных сетях распространились видеокадры разрушения радикально настроенными армянами азербайджанских кладбищ. Эти кадры, на которых запечатлено, как с использованием оскорбительных выражений совершаются акты вандализма в отношении могил азербайджанцев, как разрушаются грузовиком надгробия, являются очередным наглядным примером проводимой Арменией на протяжении многих лет политики уничтожения азербайджанского наследия.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана по поводу актов вандализма армян в отношении азербайджанских могил.

Отмечается, что Армения не только целенаправленно уничтожила историческое, культурное, религиозное наследие, принадлежавшее исторически проживавшим на этой территории азербайджанцам, но и совершила беспрецедентные разрушения в Карабахе и прилегающих районах, которые находились под армянской оккупацией в течение почти 30 лет, разрушила историко-религиозные памятники, осуществила акты вандализма против кладбищ, тем самым пытаясь полностью стереть с этих территорий следы азербайджанцев. Были собраны и представлены в международные организации факты, касающиеся незаконных действий, осуществляемых Арменией, в том числе об актах урбицида, экоцида и культуроцида.

Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, покидая территорию после окончания военных действий, также нанесли ущерб инфраструктуре, памятникам, окружающей среде.

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