Пусть Варданян попробует взлететь из Ханкенди – последствия ему не понравятся

Азербайджану не нужно устанавливать свой суверенитет над тем, что и так принадлежит ему по праву. Лачинская дорога выполняет лишь функцию обеспечения безопасного проезда армян-граждан Азербайджана, проживающих в Карабахском регионе. И эта функция оправдана, так как в постконфликтной ситуации может оставаться недоверие между людьми, и для снятия этого недоверия на данный момент дорогу мониторит российский миротворческий контингент.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Претензии Варданяна, то и дело обращающегося к Трехстороннему заявлению, которое армяне прежде сами не хотели признавать, смешны, считает он. Никакого альтернативного юридического фактора касательно Лачинской дороги в этом документе нет. Дорога остается под суверенным контролем азербайджанской стороны и ни о какой экстерриториальности речи быть не может.

По словам политолога, в рамках подписанной 10 ноября 2020 года Декларации о прекращении огня, посты российских миротворческих сил должны располагаться по периметру той территории, на которой проживают азербайджанские граждане армянского происхождения. Что это значит? Это значит, что в сферу их деятельности входит только та линия, на которой они располагаются. У не имеющего мандата РМК нет функции беречь какую-либо сторону от другой, единственное его право - мониторить ситуацию, подчеркнул Ибрагимов.

"Далее, у РМС нет никакой "зоны ответственности". Не знаю, откуда взялось это определение, но оно в корне неверно. У миротворцев нет никакого права способствовать ограничению формирования институтов государственной власти и обеспечению суверенитета Азербайджана на его международно признанной территории. Вмешательством в идущие процессы РМК нарушает и Трехстороннее заявление, и международное право, и неоднократно заявленную официальной Москвой позицию касательно территориальной целостности Азербайджана. Вместо того, чтобы способствовать мирной интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, миротворцы два года занимались там самодеятельностью. Да, они были гарантам, но не мира, а продолжения вооружения и деятельности незаконных формирований сепаратистов. РМК также не располагает полномочиями самостоятельно решать вопрос прохода граждан третьих стран в регион, который расположен за периметром их деятельности. Ничего по этому поводу в Трехстороннем заявлении нет, и Варданян напрасно взывает к миротворцам", - сказал политолог.

Что касается других надежд новоиспеченного "госминистра", то, Ровшан Ибрагимов отметил, что "великий стратег" рассчитывает под шум, возникший вокруг акции экоактивистов, открыть воздушное сообщение, то есть по собственному усмотрению ввести в эксплуатацию Ходжалинский аэропорт.

"Чтобы усилить впечатление и приблизить такую невероятную возможность, Варданян отключает армянам газ, свет, мобильную связь и интернет. Целью всего этого является заставить международные организации закрыть глаза на несанкционированные полеты. Но Варданян не понимает одной простой вещи: воздушное сообщение так не работает. Если не верит, пусть попробует взлететь, а мы посмеемся", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева