Варданян не хочет жить в Азербайджане? Отлично, и Азербайджан этого не хочет

Российский засланец Рубен Варданян дал интервью немецкому общественному телеканалу ZDF, в котором в очередной раз поделился своей безумной формулой сосуществования с Азербайджаном. По его словам, "единственный способ достигнуть мира - жить в одном регионе рядом, но не вместе".

Вот как прокомментировал формулу Варданяна для Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"В современном мире нужно с уважением относиться к пожеланиям людей и тому, как они видят свое будущее. Я лично полностью поддерживаю Варданяна и сепаратистов в их нежелании жить в составе Азербайджана. Если им не хочется жить в Азербайджане, то неподалеку есть такое независимое государство, как Армения, и много других независимых государств. Они могут просто собрать чемоданы и переехать. Варданян ведь хочет жить с нами рядом, но не вместе. Что может быть проще? Армения как раз по соседству, они могут переехать недалеко от нас и быть где-то поблизости, но не вместе с нами.

Никакого другого варианта не существует.

И вообще, как Рубен Варданян представляет себе эту территорию "независимой"? Я, например, не представляю. Вне юрисдикции Азербайджана эта территория просто не сможет существовать. Азербайджан однозначно закроет свое воздушное пространство, закроет все сухопутные переходы - и пусть себе строят свою "независимость" как смогут, в полной изоляции. Как известно, из зоны временной ответственности миротворцев, где пока хозяйничают сепаратисты, есть только один выход - Лачинская дорога. На днях азербайджанцы ненадолго ее перекрыли. И это только первая ласточка".

Лейла Таривердиева