Новые подробности нападения на посольство Азербайджана в Иране

Полиция Тегерана сделала заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана.

Как сказал агентству Tasnim начальник полиции Тегерана Гусейн Рахими, по предварительным данным, нападавший проник в посольство с двумя малолетними детьми, передает Day.Az.

Глава полиции Тегерана заявил, что полиция начала операцию и задержала нападавшего, его допрос продолжается.

"Человек, открывший огонь, заявил, что напал из-за личных и семейных проблем", - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.