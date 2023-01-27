Новые подробности нападения на посольство Азербайджана в Иране
Полиция Тегерана сделала заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана.
Как сказал агентству Tasnim начальник полиции Тегерана Гусейн Рахими, по предварительным данным, нападавший проник в посольство с двумя малолетними детьми, передает Day.Az.
Глава полиции Тегерана заявил, что полиция начала операцию и задержала нападавшего, его допрос продолжается.
"Человек, открывший огонь, заявил, что напал из-за личных и семейных проблем", - сказал он.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
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