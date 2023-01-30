Международное право уже почти не видно

Автор: Лейла Таривердиева

Кровавый теракт против посольства Азербайджана в Тегеране навел на некоторые размышления.

Азербайджан с момента восстановления независимости всегда свято верил в международное право и добросовестно призывал к его выполнению и нарушителей, и авторов поддерживающих миропорядок правил и норм. Сам он старался следовать им и расплатился за свою наивную веру в мировую справедливость десятилетиями оккупации. Три года назад эти иллюзии рассеялись окончательно, и справедливость была восстановлена правом силы. Потому что международное право существует, конечно, но работает оно только тогда, когда задеты интересы влиятельных держав и когда необходимо использовать его пункты как дубинку против какой-то из стран. Во всех других случаях международное право это просто никому не нужная стопка бумаг. В последние годы даже в призрачном состоянии оно почти уже никому не является.

С лета прошлого года для Азербайджана очень актуальной стала Венская конвенция о дипломатических сношениях. Этому документу уже 62 года, и кто мог бы подумать, что маленькая южно-кавказская страна окажется в центре кризиса этого документа, в глобальном масштабе определяющего международные отношения. С 27 января стало совершенно ясно, что имея таких оппонентов, как Армения и Иран, Азербайджану пора, наконец, избавиться и от этой иллюзии - перестать надеяться на Венскую конвенцию и начать решать проблему охраны своих дипломатических миссий самому. За последнее время нападения на азербайджанские дипмиссии участились. Происходят они не только в таких странах, как Иран или Ливан, но и в передовых демократиях Запада. Теперь азербайджанским дипломатам даже в сердце Европы нельзя чувствовать себя в полной безопасности, потому что это сердце куплено армянством и оно вертит оплотом прав и свобод как ему вздумается.

Череда нападений на азербайджанские посольства началась прошлым летом. 16 июня 2022 года в Париже состоялся предпоказ фильма "Дорога, ведущая в Карабах", снятого французским телеканалом ERE TV при поддержке посольства нашей страны во Франции. Во время показа толпа представителей диаспоры и французской ассоциации FRA Nor Seround напала на Центр культуры посольства Азербайджана и попытались сорвать показ фильма. Знаю был нанесен ущерб. Вызванная сотрудниками дипмиссии полиция задержала зачинщиков и разогнала армян и их сторонников.

4 августа произошел выходящий за все рамки инцидент в Лондоне. Представителям радикальной религиозной группировки удалось фактически захватить совершенно не охраняемое (внутренняя охрана не в счет) здание дипмиссии, осквернить азербайджанский флаг, развесить религиозные флаги и плакаты. Британская полиция прибыла не сразу, и за это время многочисленные члены, как сообщалось, близкой к Ирану экстремистской организации успели устроить свой шабаш. Это был прямой меседж от радикалов светскому Азербайджану, где запрещена радикальная пропаганда и где дружат с Израилем.

18 сентября агрессивная толпа армян в Париже собралась перед посольством Азербайджана и стала ломиться внутрь. Дипмиссия, как и в Лондоне, не охранялась. Выяснилось, что посольство Азербайджана в стране с устойчивыми армянскими террористическими традициями, крупной и агрессивной армянской диаспорой совершенно не охранялось. Для нас это было, признаться, откровением. Поблизости не было ни одного полицейского, хотя, в отличие от Великобритании, у Франции на тот момент уже были сложные отношения с Азербайджаном. Париж отплясывал под дудку диаспоры и провокаций можно было ожидать в любой момент. Как бы не был зол на Баку господин Макрон, его страна была обязана выполнять свои международные обязательства и обеспечить безопасность азербайджанского посольства. Но дипмиссия оказалась совершенно беззащитна. Размахивая армянскими флагами и выкрикивая истеричные лозунги, представители диаспоры выбили замок на двери и попытались ворваться внутрь. Армяне, как известно, герои лишь на словах, поэтому, встретив отпор со стороны дежурившего в пустующем по причине выходного дня посольстве сотрудника, экстремисты отступили.

15 сентября аналогичная провокация произошла перед посольством Азербайджана в США, и там тоже выяснилось, что дипмиссия, несмотря на перманентную угрозу со стороны местного армянства, не имеет внешней охраны. Провокаторы ANCA (Армянский национальный комитет Америки) толпой пришли к азербайджанской дипмиссии, начали выкрикивать лозунги, развешивать на ограде плакаты. Сотрудники посольства и тут справились сами - разорвали плакаты, отогнали армян, а крики толпы были заглушены звуками национального гимна Азербайджана. как тут не вспомнить о высоких стенах американского посольства в Баку, окруженных полицейскими постами...

Между тем, в малых странах к Венской конвенции отнеслись более ответственно. Одновременно с парижской провокацией, 18 сентября армяне попытались напасть на азербайджанскую дипмиссию и в Тбилиси, но там агрессивная толпа была остановлена полицией. В конечном итоге армян к посольству не подпустили, а несколько провокаторов были задержаны. Оставшись ни с чем, армяне отправились к парламенту Грузии и выразили свой бессмысленный протест там. Та же ситуация наблюдалась в Бейруте (между прочим, гнездо армянских террористических организаций), где террористы Дашнакцутюн и Гнчак собрали вокруг себя толпу и отправились к азербайджанской дипмиссии. Но встретил их полицейский кордон. Против экстремистов был применен слезоточивый газ и они были вынуждены ретироваться.

Что касается Ирана, то здесь вопрос следует рассматривать несколько иначе. ИРИ, как страна, где о существовании международного права не знают в принципе, сама создает условия для нападения на иностранные дипмиссии. Сейчас кто-то в Иране, Армении и других странах-изгоях пытается обвинять Баку в политизации "бытового инцидента", но в Азербайджане уже давно не страдают наивностью и видят ситуацию такой, какая она есть. Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, попытки угроз нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее, постоянно поднимались вопросы предотвращения подобных случаев в Иране, принятия мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий. Но к этим вопросам не было проявлено должное внимание, и результатом стал кровавый теракт. В МИД считают, что к подобному нападению террориста побудила развернутая в Иране антиазербайджанская кампания.

Стоит напомнить теракт против посольства и консульство Саудовской Аравии в Иране в январе 2016 года. Здания дипмиссий были подожжены вслед за резкими заявлениями представителей иранских властей по поводу казни шиитского проповедника в СА. И хотя власти потом выступили с обещаниями наказать виновных, у многих возникли сомнения - как такое могло произойти в стране, где насчитывается полмиллиона полицейских, миллион членов близкой к режиму добровольческой организации "Басидж" и полтора миллиона сотрудников КСИР? Когда выяснилось, что среди нападавших были члены "Басидж", все встало на свои места.

То же самое можно сказать и о теракте 27 января в посольстве Азербайджана. Иранские власти, силовики и дипломаты сразу повели себя очень странно и начали действовать словно по заранее подготовленному и утвержденному сценарию. Посол в Баку сначала созвал брифинг, а когда журналисты собрались, вдруг передумал, захлопнув перед медиа дверь. Высшее руководство ИРИ долго думало, прежде чем пролепетать какие-то жалкие оправдания, но извинений и гарантий честного расследования мы так и не услышали. Иранская полиция во время теракта проявила к происходящему полное безразличие, а после случившегося принялась без предварительного расследования распространять нежизнеспособные версии. Но и это еще не все. Задержанный террорист, вопреки полагающимся в подобных случаях процедурам, был выведет к журналистам (!) и спокойно раздавал интервью, повторяя все те же версии.

Может, мы чего-то не поняли или что-то пропустили? Еще раз: вооруженный террорист врывается в посольство иностранного государства, расстреливает охрану, арестовывается и через пару часов уже раздает интервью иранским СМИ. Такое бывает?

Итак, Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая 18 апреля 1961 года, хотя и ратифицирована 190 государствами, можно сказать, мало кем выполняется. В пункте 2 статьи 22 данной Конвенции говорится: "На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства".

Существует также Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года.

Статья 2 данной Конвенции гласит:

1. Преднамеренное совершение:

a) убийства, похищения или другого нападения против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой;

b) насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего;

c) угрозы любого такого нападения;

d) попытки любого такого нападения; и

e) действий в качестве соучастника любого такого нападения должно рассматриваться каждым государством-участником в соответствии с его внутренним законодательством как преступление.

Наверняка в законодательствах Франции, США, Великобритании и даже Ирана имеются пункты, согласующиеся с требованиями данного международного документа. Очень хотелось бы узнать, кто и как был наказан за предыдущие нападения на посольства Азербайджана. Такой информации нет. К счастью, до 27 января этого года такие инциденты обходились без жертв, но теперь отношение к ним и к контролю за расследованием с азербайджанской стороны должно быть жестким. В нынешних реалиях Баку тоже стоит забыть о пунктах и принципах международных документов, которые в его отношении не выполняются. В данном случае теракт совершен в Иране, чей имидж настолько низок, что факт преступления весь мир поспешил увидеть и осудить. Но, например, нападение на дипмиссию в Париже, обошедшееся без последствий только по причине трусости армян, подавляющее большинство предпочло не заметить. Выходит, обязательно должна пролиться кровь, чтобы просвещенный мир вспомнил о международном праве и той же Венской конвенции?

Сегодня приходится слышать призывы пикетировать иранское посольство в Баку, однако они не находят поддержки, потому что в выражении возмущения азербайджанского общества таким образом нет никакой необходимости. Президент Азербайджана квалифицировал инцидент как террористический акт, и можно не сомневаться, что южному соседу это так просто не пройдет. Но даже если возмущенные поведением иранской стороны граждане и соберутся перед посольством ИРИ, находящиеся внутри люди могут быть совершенно спокойны за свою жизнь и безопасность. Во-первых, потому что террор это не наш метод. А во-вторых, потому что здесь еще помнят о нормах международного права, которое нас самих, к сожалению, не раз подводило и разочаровывало.