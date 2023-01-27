Иран доказал, что не зря причисляется к изгоям

Автор: Лейла Таривердиева

На посольство Азербайджана в Иране напали. Убит глава службы безопасности, ранены двое охранников, нападавший задержан. Полиция ведет расследование. Выдвигаемые версии, конечно, не могут удовлетворять азербайджанскую сторону, потому что притянуты за уши и откровенно глупы. Но об этом позже.

Начнем с того, что нападение произошло 27 января - в международный день памяти жертв Холокоста. Отношение иранского режима к дружбе Азербайджана с Израилем хорошо известно. Иранские власти и не скрывают своего бешенства по поводу решения Баку об открытии посольства в Тель-Авиве. И не только израильская тема служит "красной тряпкой" для режима. После 44-дневной войны, которая вывела Азербайджан в разряд сильного с военной точки зрения и влиятельного государства, в Тегеране потеряли покой. Победа Азербайджана лишила Иран определенных преимуществ, которые ему предоставляла Армения в период оккупации.

Поэтому факт вынашивания экстремистских планов в отношении нашей страны, ее дипмиссии и дипломатов - вполне реальная тема. Тем более, что поддержка терроризма это одна из статей расходов режима. Конечно, в мире имеет место исламофобия, но обвинения в адрес иранского режима связаны не с ней, а с тем, что эта страна давно и активно поддерживает террористические организации. То, что случилось сегодня в Тегеране, не из ряда вон выходящий факт. В стране, сама политическая система которой основана на террористических подходах к соседям, возможно все.

И потому очень противно, если не выразиться более жестко, слышать те версии, которые выдвигаются иранскими дознователями и медиа. Полиция, задержавшая террориста, побеседовала с ним и сообщила, что это просто бедный-несчастный, замученный бытовыми проблемами человек. То есть это не теракт, это не организованное преднамеренное нападение, а шел человек, понимаете, по улице, а тут посольство азербайджанское - дай, думаю, загляну... Да, известно, что Иран страна не стабильная небезопасная, но даже для нее ходить по улице открыто с автоматом Калашникова - это слишком.

Опубликовано видео момента нападения, из которого совершенно четко следует, что акция организована. И если бы не охранник, террорист пошел бы косить сотрудников дипмиссии и дальше. Такое не совершают от "бытовых проблем", такое совершают из ненависти и фанатизма. Иранская сторона должна молиться на азербайджанца, остановившего бандита с автоматом, потому что в случае большего числа жертв и, тем более жертв среди дипломатов Тегерану пришлось бы очень и очень несладко. Кстати, есть информация, что гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде является человеком спецслужб и связан с СЕПАХ.

Как гласит Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая 18 апреля 1961 года, "на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства". Согласно международному праву, лица, совершающие нападения на дипломатические миссии, должны нести ответственность по законам государства, на территории которого они совершены. То есть Ясин Гусейнзаде должен быть осужден по всей строгости закона, который в Иране часто выходит за рамки общечеловеческих понятий о гуманизме. Это тот случай, когда именно таких мер заслуживает охваченный "бытовыми проблемами" сотрудник иранских спецслужб.

Так что азербайджанская сторона ожидает от Ирана объективного расследования случившегося. Хотя, признаться, надежд на это мало. Нынешняя государственная политика ИРИ слишком ориентирована на террористические методы и цели, в которые интересы Азербайджана не вписываются. Скорее наоборот - Баку мешает режиму развернуться. Не удивительно, что посольство Азербайджана оказалось не защищено, несмотря на то, что согласно международным нормам, принимающее государство обязано обеспечить охрану. Хотя о чем это мы. Где Иран, где международное право? По информации некоторых источников, полиция и не пыталась предпринять каких-то активных действий для предотвращения теракта. Террорист просто подъехал, вышел с автоматом наперевес из автомобиля и ворвался в почему-то открытую дверь дипмиссии. Почему она была открыта, это уже другой вопрос.

Как сообщается, никаких оперативных действий иранской полицией не производится на территории и сейчас. Как будто ничего не случилось. Как будто несколько часов назад страна не оказалась опозорена в очередной раз. Вместо объективного следствия, иранская сторона выбрасывает в СМИ порции смехотворных версий, пытаясь всячески исказить суть вопроса. Чего только с утра не пришлось услышать - тут и армянский фактор, и бытовая ссора, и вопрос чести, и так далее. Террорист почему-то прибыл на место преступления с двумя детьми. Для чего? Для отвода глаз и поддержания глупых версий, которые уже были готовы к запуску в медиа? Кстати, на записики камер наблюдения никаких детей нет, зато ясно видно, что иранский полицейский, сидящий в будке у посольства, увидев вооруженного бандита, бегущего к дипмиссии, даже не попытался что-то предпринять.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Тегерана расследовать теракт и наказать виновных. В любом случае, доверия иранской стороне больше нет, и в связи с чем правительство Азербайджана уже рассматривает вопрос эвакуации сотрудников дипмиссии в Азербайджан.

Иран еще раз доказал, что не случайно причисляется к странам-изгоям. И с ноября 1979 года, когда толпа радикально настроенной молодежи атаковала посольство США и взяла в заложники 66 человек (многие из них оставались в плену более года), ничего не изменилось. За годы правления режима мулл террористические наклонности только усилились и дают о себе знать повсеместно. По большому счету, никто сегодня не может чувствовать себя в Иране в безопасности. Нет никаких гарантий неприкосновенности для посольства любой страны, которая тем или иным образом не угодила режиму.