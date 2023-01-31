Иран перешагнул "красные линии" Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран приостановило свою деятельность. Это не означает разрыва в дипломатических отношениях, но демонстрирует жесткую позицию официального Баку по отношению к методам, выбранным Тегераном для построения отношений с Азербайджаном. Теракт в посольстве стал последней каплей, переполнившей чашу терпения азербайджанской стороны. Широкой антиазербайджанской кампании, неоднократных попыток играть мускулами на азербайджанских границах, откровенных угроз и провокаций иранской стороне показалось мало.

Озвученные иранскми правоохранителями неадекватные версии случившегося в Азербайджане отказываются принимать во внимание вообще, не то что выслушивать их и обсуждать. Атака была организованной, что доказывают многие факторы. Одно то, что террорист спокойно миновал постового полицейского, имея в руках автомат, уже говорит само за себя. Детально просматривавшие и изучившие запись с внешних камер наблюдения азербайджанские блогеры сообщают, что нападавший показал иранскому полицейскому рукой знак КСИР, и тот перестал дергаться и сел на свое место. Может быть, блогерам это только показалось, но ведь полицейский действительно вел себя подозрительно - вначале встал и вроде как сделал движение выйти из будки, а потом передумал и затих. Испугался автомата? Смешно.

Иранская сторона заявляет, что в эвакуации посольства, дескать, не было необходимости. Но это просто слова. Явно организованный характер нападения и очень странная реакция властей и полиции Ирана на вопиющий инцидент дал азербайджанской стороне повод усомниться в возможности дальнейшего пребывания своих дипломатов в Тегеране. Страна, не способная выполнять своих международных обязательств, не может трезво оценивать границы необходимости. После того, что случилось, заявлять, что в выезде дипломатов не было необходимости, означает либо совершенно не видеть реальную ситуацию, либо играть в нехорошие игры. Да, в этот раз сотруднику дипмиссии удалось остановить террориста. А если в следующий раз не удастся? Что было бы, если бы Васиф Тагиев не смог остановить преступника? С большой долей вероятности, он пошел бы расстреливать персонал дипмиссии и дальше. Нет никаких гарантий. Иранская сторона не способна их дать и обеспечить их выполнение. Возможно, потому что не имеет таких навыков, возможно, потому что не хочет этого делать.

И то, и другое доказывается, повторим, странным поведением иранских властей. Для любой страны, считающей себя частью современной цивилизации, подобный инцидент - это большой позор. Если на территории страны совершен теракт против иностранной дипмиссии, тем более, если при этом погибли люди, ее власти должны немедленно и жестко отреагировать, принести извинения пострадавшей стороне, немедленно организовать защиту подвергшегося атаке здания, взять под охрану персонал. Одним словом, постараться показать, что принимающая страна понимает свой просчет и готова всеми силами его исправить. А как действовал Иран? Думается, все читают новости, и перечислять все неадекватные шаги режима в сотый раз необходимости нет. Самым же неадекватным шагом была попытка сразу, без расследования оправдать террориста и даже героизировать его поступок. Это была огромная ошибка иранских властей, перечеркнувшая все последовавшие за этим звонки из Тегерана. Возможно, эта неадекватность была следствием испуга и растерянности. Но нам почему-то так не кажется.

Как сообщил журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, дипломатическая деятельность посольства в Иране полностью приостановлена. Это было непростое решение, но принять его пришлось. В дипмиссии останутся пять человек для охраны административного здания и имущества, но эти лица не будут осуществлять дипломатическую деятельность. Что касается генконсульства в Тебризе, то оно пока что продолжает работу.

Между тем, обстановка в Иране становится все более небезопасной. Внутренние и внешние проблемы страны множатся, а власти демонстрируют неспособность решить хоть какую-то. Режим бросается из одной стороны в другую, но на всех "фронтах" выбирает неверную тактику. Запугивать свой народ или соседей - признак слабости. Этим методом в современном мире ничего не решить. Теракт в азербайджанском посольстве тоже был составной частью методики запугивания. Никто не говорит, что власти лично санкционировали эту атаку. Если даже они действительно в данной ситуации были не при чем (во что, признаться, не верится), две третьих вины все равно лежит на официальном Тегеране. Потому что режим создал в стране благоприятные условия для террора, с его согласия и поощрения развернута оголтелая антиазерабйджанская пропаганда. Она началась давно, и долгое время Азербайджан старался на нее не реагировать, но у всего должен быть предел. Рисуя себе "красные линии" в виде армянских интересов, в Иране должны были осознавать, что долго эти игры продолжаться не могут. У Азербайджана тоже есть свои "красные линии", если даже он не кричит о них на каждом шагу.

Истерия вылилась в кровавый теракт, и гарантировать, что подобное не повторится, иранская сторона не в состоянии. Глядя на происходящее, а также на развитие ситуации в Иране, некоторые страны тоже могут задуматься об эвакуации своих дипмиссий.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"Иран начал совершать ошибки в отношениях с Азербайджаном с момента установления дипломатических отношений в 1991 году. И продолжает в том же духе по сей день. Основной его ошибкой было то, что он пренебрег формулой успеха, которой были для него сотрудничество и добрососедство с Азербайджаном. Особенно усугубилась ситуация после победы Азербайджана в 44-дневнрой войне и после избрания новым президентом ИРИ Раиси. Подходы Ирана вытекают из несерьезного восприятия им нашей страны, ее геополитической и геоэкономической значимости.

Если рассматривать ирано-азербайджанские отношения с момента восстановления Азербайджанской Республикой независимости, можно увидеть, что Тегеран часто подходил к ним со знаком минус. Баку реагировал соответственно. Если же Иран демонстрировал позитивные подходы, то и Азербайджан искал точки соприкосновения и сотрудничества. С 1991 года Иран не раз делал попытки силой навязать свою волю Баку, но ему ни разу не удалось достичь поставленных целей.

Эвакуация посольства означает, что Азербайджан не удовлетворен ходом расследования, не верит официальной версии Ирана. Это не столько вопрос безопасности, сколько демонстрация недоверия к иранской стороне. Иран показал себя очень небезопасным и недобрососедским государством, и Азербайджан адекватно реагирует на ситуацию. А что будет дальше, зависит от самого Ирана. На данный момент эта страна страдает некоторой общей потерей восприятия международной системы в целом. Это касается не только нашей страны. Ошибки совершаются Тегераном одна за другой, и атака на азербайджанское посольство - одна из них. Если Иран не изменит своего восприятия, ошибки будут множиться, и последствия этого представить трудно.