Плохие отношения с Азербайджаном для Ирана равносильны самоубийству

Для Ирана как страны, находящейся под санкциями, плохие отношения с ключевым игроком на Южном Кавказе - Азербайджаном равноценны самоубийству.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Главные ошибки Тегерана в отношениях с Баку были допущены на двух уровнях. Первая на стратегическом уровне. Ситуация в двусторонних отношениях и теракт в посольстве это последствия того негативного дискурса, который Иран развернул касательно Азербайджана. Этим Иран хотел показать свою геополитическую силу, а также отвлечь собственное население от внутренних проблем и удержать граждан от протестов. Однако он не только не добился отвлечения внимания протестной группы, но и привлек внимание внутренних радикальных кругов, которые реагируют на подобный нарратив в адрес Азербайджана или любой другой страны очень болезненно. Думаю, теракт явился следствием того, что негативный дискурс привел к последствиям, когда радикальные круги увидели в нем призыв к действиям против Азербайджана, что и вылилось в террористический акт.

Вторая ошибка была допущена на локальном уровне и заключалась в том, что Иран не обеспечил достаточную безопасность посольства. Это большая ответственность для государства, потому что, принимая у себя дипломатическую миссию, оно однозначно несет за ее безопасность ответственность наравне с внутренней охраной дипмиссии. Иран с этой ответственностью не справился. Он допустил в плане безопасности ошибку, которая позволила осуществить теракт. Не сработала не только система безопасности, но и разведка, что говорит об ущербности спецслужб Исламской Республики и сети обеспечения безопасности диппредставительств, что для любого государства очень плохой признак.

Эвакуация посольства вызвана необходимостью. У азербайджанской стороны нет уверенности в способности Ирана обеспечить безопасность своей дипмиссии.

Антиазербайджанский нарратив в Иране настолько высок, что может привести к новым терактам. И пока Иран не вернет Азербайджану уверенность, что его дипломаты будут находиться в безопасности, функционирование посольства в прежнем формате невозможно. Это очень серьезный шаг, результатом которого стало понижение уровня дипломатических контактов и двусторонних отношений. Азербайджан никогда не пошел бы на такой шаг, если бы не существовало реальной угрозы жизни и здоровью наших дипломатов.

Что касается прогнозов, то теперь, как говорится, ход за Ираном. Он должен сделать все возможное, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, провести четкое расследование, наказать всех виновных и причастных. Кроме того, должны быть наказаны все виновные в допущении подобной ситуации, те, кто пособничал террористам в структурах власти. Сомнительно, что подобный акт был осуществлен без пособников в государственном секторе. Расследование должно быть прозрачным для азербайджанской стороны. Тегеран сейчас должен максимально постараться восстановить отношения с Баку, пойти на определенные уступки в плане сотрудничества в расследовании и наказании виновных, способствовать тому, чтобы Азербайджан поверил, что с Ираном работать можно и безопасно. А иначе дальнейшее развитие двусторонних отношений будет затруднено, они будут нести серьезный ущерб.

На мой взгляд, сейчас сложилась очень тяжелая ситуации из-за тех нарративов, которые озвучивались в Иране, в том числе на государственном уровне. Иран сейчас должен попытаться как можно быстрее загладить свою вину, чтобы еще более не ослабить свои позиции в регионе. Плохие отношения с ключевым игроком на Южном Кавказе, коим является Азербайджан, означает ослабление северного направления геополитического вектора Ирана. Учитывая связи его с Россией через Азербайджан, учитывая торговые и транспортные пути, случившееся равносильно настоящему самоубийству для государства, и без того находящегося под санкциями.

Иран потерпел большое фиаско и должен сам все исправить, пока не поздно.

Лейла Таривердиева