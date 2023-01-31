В Азербайджане будет разработан порядок классификации профиля клиента по группам риска

Служба финансового мониторинга в течение двух месяцев должна определить факторы высокого и низкого риска с точки зрения особенностей клиентов, продуктов, услуг, операций, каналов доставки и географического положения, а также порядок отнесения профиля клиента к группе высокого, среднего или низкого риска и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

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