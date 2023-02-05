Разрушенное село Кюрдляр Агдамского района

Село Кюрдляр Агдамского района Азербайджана расположено в Алимадатлинском сельском административно-территориальном округе.

Это село было оккупировано вооруженными силами Армении 15 июня 1993 года. Армянские вандалы полностью разрушили село в годы оккупации.

На основании трехстороннего Заявления, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года после славной Победы азербайджанской армии во второй Карабахской войне, 20 ноября того же года Агдамский район был освобожден от оккупации и передан Азербайджану.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Кюрдляр, подвергшегося армянскому вандализму в годы оккупации.