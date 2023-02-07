https://news.day.az/politics/1535586.html Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию - ФОТО
Группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию - ФОТО
По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Группа в составе двадцати человек будет помогать пострадавшим от землетрясения в братской Турции.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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