По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Группа в составе двадцати человек будет помогать пострадавшим от землетрясения в братской Турции.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.