https://news.day.az/politics/1547426.html В Лачине обнаружены боеприпасы
В Лачине обнаружены боеприпасы
В Лачине обнаружены ручные гранаты.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенного сотрудниками Лачинского районного отдела полиции мероприятия, на территории города были обнаружены и переданы по назначению две ручные гранаты.
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