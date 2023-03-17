В Лачине обнаружены боеприпасы

В Лачине обнаружены ручные гранаты.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенного сотрудниками Лачинского районного отдела полиции мероприятия, на территории города были обнаружены и переданы по назначению две ручные гранаты.