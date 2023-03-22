Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Он врет так гнусно и ненатурально, что я даже протрезвел", - говорил один из персонажей знаменитого советского фильма. Именно так - гнусно и ненатурально - врет армянский агитпроп. Так он врал всегда, но после 44-дневной войны хитрость и изобретательность у армянских пропагандистов начали давать сбой. По всему видно, что разгром тяжело сказался на пропагандистской хватке.

Со вчерашнего дня все армянские СМИ и соцсети трясла истерика о якобы пленении азербайджанской стороной солдата ВС Армении вблизи Гарагеля (Западный Зангезур). За этой ложью последовала следующая - российские пограничники якобы договорились с азербайджанской стороной, что придут и заберут якобы пленного. Дальше больше. Фантазия армянских пропагандистов и диванных патриотов разыгралась настолько, что был выдуман обстрел нашими военными россиян, в результате чего оба были ранены, а один из двоих даже скончался.

Эта гнусная и ненатуральная ложь быстро распространилась и по российским телеграмм-каналам. Между тем Минобороны Азербайджана еще вчера опровергло сказки МО Армении о том, что армянский солдат заблудился, приблизился к нашим позициям и был взят в плен. Это является ложью, - говорится в заявлении ведомства. Из разоблачения этой лжи автоматически вытекает и разоблачение фантазий о договоренности с российскими военными, охраняющими от нас армянскую границу. Если не было пленного, значит, не было и договоренности. А пленного не было - в этом Минобороны Армении призналось, опровергнув само себя. Сегодня было распространено новое заявление, согласно которому заблудившийся военнослужащий уже найден в результате поисково-спасательной операции. Он жив и здоров и, кстати, в плен никем не брался. "Заблудившийся и, предположительно, оказавшийся на подконтрольной ВС Азербайджана территории армянский военнослужащий Мартин Гюльнаджарян нашелся и вернулся на позиции к своим", - пишут армянские СМИ со ссылкой на МО. И даже тут пропаганда не может определиться - пленного нашли или он сам вернулся. Кроме того, если, как утверждается, солдат перешел на нашу сторону, какие такие поисковые работы могла проиводить здесь армянская сторона?

Следующая ложь особенно "неаппетитна". Российские военные перешли на азербайджанскую сторону, чтобы забрать пленного, и их обстреляли? Чушь. О том, что никакого пленного не было и никто за ним не приходил, уже доказано самой же армянской стороной, а теперь опровергнута и информация "информированных источников" о том, как в больнице геройски боролись за жизнь раненых российских солдат и одного не смогли спасти. Какая драма, однако. Но на деле все было иначе, в чем, опять же, признались сами же пропагандисты. Оказывается, двое каких-то российских военнослужащих обратились в какую-то больницу с травмами, а не огнестрельными ранениями. Чувствуете разницу? Сочувствуем, конечно, но причем здесь мы?

Цели такого нагромождения лжи понятны - скомпрометировать Азербайджан и Азербайджанскую армию, выставить нас в максимально негативном свете и параллельно выжать из чувствительной к армянским соплям аудитории (в первую очередь российской) слезы и праведный гнев. Заодно можно сбросить с соответствующих ведомств ответственность за пропавшего солдата. Мало ли что с ним могло произойти, за что придется держать ответ. Проще всего скинуть проблему на азербайджанцев, сочетав приятное с полезным. В этом свете, думается, труп или бесследное исчезновение солдата в какой-нибудь пропасти для агитпропа были бы даже выгоднее. Надо же, какая неувязка - взял и нашелся паршивец. Всю игру поломал, а ведь как симпатично все получалось...