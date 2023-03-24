Песков об угрозе ареста Путина в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, разъяснила ли Армения свою позицию по вопросу возможного ареста Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда, в случае его визита в республику, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами", - передает телеграм-канал "Подъем" слова Пескова.

Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян зачитал решение о том, что все обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда признаются в республике соответствующими основному закону.