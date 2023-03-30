Открытие посольства укрепит азербайджано-израильские отношения во всех сферах

Источник: Агентство международной информации Trend

Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует укреплению двусторонних отношений.

Об этом сказал Trend министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передает Day.Az.

Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение открыть посольство в Израиле.

"Это исторический день для наших стран. С открытием посольства Азербайджана в Израиле мы вступаем в новую эру в наших отношениях", - сказал Эли Коэн.

Министр отметил, что планирует посетить Баку в следующем месяце.

"Очень важно, чтобы наше сотрудничество было сосредоточено на таких сферах, как безопасность, экономика, торговля, туризм. Также хочу отметить, что азербайджанский народ может очень гордиться тем, что он никогда не был антисемитским. Это то, что мы всегда будем ценить", - добавил он.

Подчеркнув многолетние крепкие отношения и согласие между азербайджанским народом и еврейской общиной, министр также поздравил азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.