https://news.day.az/politics/1550922.html Джейхун Байрамов встретился с Президентом Израиля
Джейхун Байрамов встретился с Президентом Израиля
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится на странице офиса Президента Израиля в Twitter.
Было отмечено, что Герцог поздравил Джейхуна Байрамова с открытием посольства Азербайджана в Израиле и назначением первого посла.
Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Израиль и Палестину.
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