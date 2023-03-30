Джейхун Байрамов встретился с Президентом Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится на странице офиса Президента Израиля в Twitter.

Было отмечено, что Герцог поздравил Джейхуна Байрамова с открытием посольства Азербайджана в Израиле и назначением первого посла.

Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Израиль и Палестину.