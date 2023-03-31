Состоялись очередные политические консультации между МИД Азербайджана и Чехии

30 марта 2023 года в Баку состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Чешской Республики.

Как сообщили Day.Az в министерстве, с азербайджанской стороны делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а с противоположной стороны - генеральный директор по европейским вопросам Министерства иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних и многосторонних отношений между нашими странами, в том числе политические, экономические, торговые, гуманитарные, консульские вопросы, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

В ходе обсуждений заместитель министра Х.Халафов отметил, что в 2023 году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между двумя странами, заметив, что за эти годы отношения эффективного сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии между нашими странами, выросли до уровня стратегического партнерства. В этом процессе важную роль играют политический диалог на высшем уровне, обмен официальными визитами, а также межпарламентское сотрудничество, существует широкий потенциал для дальнейшего развития отношений. Он проинформировал о транспортных и коммуникационных проектах, реализуемых в регионе по инициативе и при участии Азербайджана, и подчеркнул широкие возможности для сотрудничества в этих направлениях.

X.Халафов подробно проинформировал о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Проинформировав об инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, продвижению мирной повестки, делимитации государственной границы, открытию коммуникаций, он также отметил, что провокации, совершенные Арменией, особенно невыполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, создают угрозу обеспечению мира и спокойствия в регионе.

Я.Курфюрст выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой и отметил, что, исходя из соответствующего Совместного заявления, подписанного в 2015 году, отношения достигли уровня стратегического партнерства. Он подчеркнул, что Чешская Республика постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, а также подчеркивает важность установления прочного мира и стабильности в регионе. Он отметил, что 3 марта текущего года в Праге состоялось продуктивное заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии, которое способствовало развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.