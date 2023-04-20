Сулдуз – символ боли и героизма азербайджанцев Ирана

Автор: Лейла Таривердиева

Через несколько дней весь мир будет дружно рыдать над "трагедией" армян, которой на самом деле не было. Каждый день мы слышим с армянской стороны вопли о якобы готовящемся "геноциде" в Карабахе. Но мало кто знает или хочет знать о том, что реальному геноциду на протяжении более чем ста лет в этом регионе подвергались как раз азербайджанцы. Азербайджанские тюрки, коренные жители этого региона мешали многим - имеющим свои интересы державам, претендующим на наши земли армянам, дрожащим перед перспективой пробуждения тюрков персам, курдским боевикам и прочим. Никому не причиняя зла и просто желая спокойно жить на своей земле, где их корни, где могилы их предков, азербайджанцы становились объектом ненависти, агрессии и кровожадных деяний.

Наверняка, немногие знают, что 20 апреля 1979 года в городе Сулдуз (ныне Нагада) в Южном Азербайджане произошла резня, в результате которой были убиты тысячи местных жителей. Организаторами резни были курдские боевики, рассчитывавшие под шумок исламской революции реализовать свои сепаратистские цели, "очистив" Сулдуз от азербайджанцев и создав на территории Южного Азербайджана "Курдистан". Ранее власти Ирана не препятствовали курдам в разграблении ресурсов военной базы Союгбулаг (Махабад) во время "революционной" неразберихи в стране. Никак новые власти не реагировали и на устроенную в городе бойню.

20 апреля в город вошли около 20 000 вооруженных террористов, которые начали стрелять по невинным людям на улицах, убивая всех без разбору. Предварительно боевики потребовали от азербайджанцев покинуть город, но получили категорический отказ, после чего началась расправа. Жителям Сулдуза пришлось создавать собственные отряды самообороны и оказать героическое сопротивление террористам. Через три дня к ним присоединились подоспевшие из Урмии азербайджанские добровольцы во главе с бывшим имамом Урмии Моллой Хасани. После четырехдневных тяжелых боев добровольцы вынудили хорошо вооруженных и значительно превышающих численностью курдских боевиков обратиться в бегство. Все это время власти Ирана и пальцем не пошевелили, чтобы остановить кровопролитие.

Согласно имеющейся информации, в результате резни погибли более 2000 ни в чем не повинных людей, сотни получили ранения. Впоследствии Молла Хасани рассказывал о случившемся, и от озвученных им фактов становится дурно. В одном из домов боевики обезглавили 11 человек, в другом месте повесили 22 человека. Трехлетнему ребенку отрубили голову и прикололи ее шампурами к груди 23-летней матери... Невольно возникают параллели со зверствами, творимыми армянами в отношении невинных азербайджанских детей, женщин и стариков во время Первой карабахской войны. Армянские националисты так же, как и курдские боевики, желали земель азербайджанцев и шли ради осуществления этой цели на самые страшные преступления.

Город Сулдуз всегда был азербайджанским. Однако в 1967 году по приказу шаха название было сменено на курдское "Накада". Согласно информации из открытых источников, с приходом к власти династии Пехлеви началось заселение курдов в Сулдуз, которые, как и армяне на Южном Кавказе, использовались для подавления национально-освободительного движения азербайджанцев.

Курдский фактор используется против наших соплеменников и режимом мулл, который всячески поощряет переселение курдов в провинцию Западный Азербайджан с целью изменения здесь демографической ситуации. И это им удается - в Западном Азербайджане численность переселившихся сюда курдов уже превышает число коренных жителей - азербайджанцев.

Осенью 2021 года в Сулдузе произошли столкновения между азербайджанцами и курдами. За несколько дней до этого боевики ПКК ворвались в пригородное село Сахсытепе, избили женщин и детей. Нескольких женщин террористы пытались насильно увезти в горы, но им удалось помешать. Как и всегда, правоохранители в это безобразие не вмешались. Будто ничего и не было. Причиной нападения было названо убийство курда, который грубо приставал к азербайджанке и поплатился за это от рук местного жителя. Убийцу задержали, но курдам этого показалось мало. Они собрались перед полицейским участком и стали требовать выдать им виновного для расправы. Началась перепалка между курдами и азербайджанцами, которая переросла в драку.

Иранские власти - и прежние, и нынешние - всегда старались создавать среду для столкновений между двумя народами. Правда, сегодня ситуация несколько изменилась - несмотря на всю пропаганду, курды и азербайджанские тюрки оказались по одну сторону баррикад в борьбе с режимом. В сентябре прошлого года в Иране начались массовые протесты, которые не утихают до сих пор. Причиной взрыва народного негодования послужила смерть, а точнее фактически убийство в полиции, 22-летней курдки Махсы Амини, которую полиция нравов арестовала за неправильное ношение хиджаба.

Будем надеяться, что курдский народ поймет, что места на земле хватит всем, а иранский режим всегда использовал его в своих интересах, толкая на преступления.

Наши соседи-армяне, например, этой элементарной истины так и не поняли.