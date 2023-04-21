"Маргарита Симоньян не блещет умом, абсолютно глупая женщина"

Имя Маргариты Симоньян в очередной раз упоминается в сети. И опять, в негативном ключе. Но это и не удивительно.

Дело вот в чем. Российский блогер, который имел весьма сомнительное удовольствие поработать с ней, сказал то, что все думали, но не хотели говорить. Блогер, в весьма откровенной форме, охарактеризовал не самые сильные стороны Симоньян, в особенности ее когнитивные навыки и сомнительный интеллект.

Во время одной из передач, выходящей на платформе YouTube, блогер высказался: "Я доброго слова никогда не говорил. Я совершенно не согласен с тем, что она говорит", - заявил он, добавив, что Симоньян не блещет умом и является абсолютно глупой женщиной.

Блогеру можно посочувствовать. Наблюдая за попытками Симоньян показать, что ее IQ выше однозначного показателя, любой человек, который дружит с головой начинает завидовать глухим. Но вот в чем фишка. Во время своих... "публичных выступлений", Симоньян, наверное, сдерживается и соблюдает хоть какие-нибудь правила и нормы поведения. Так сказать, пытается преподнести себя с лучшей стороны.

А в личном общении, когда правила ни к чему, совместно с зашкаливающим желанием установить свое доминирование над людьми, весьма специфичный "шарм" Симонян, становится еще более "чарующим". И не удивительно, что большинство людей не способно "оценить Маргариту по достоинству".

Однако, Симоньян надолго запомнится зрителям. Отсутствие элементарных знаний об азах своего дела, постоянная ненависть ко всем и всему, вкупе с девиантным поведением, интеллектом неандертальца и склонением ее имени в различных коррупционных скандалах делает ее весьма занятным персонажам. Главное только не пытаться понять ее.

К примеру, в 2020 году команда Алексея Навального разоблачила мошеннические схемы армянской парочки, в результате которой Марго с Кеосаяном смогли присвоить около 720 миллионов рублей. Вся система присваивания была построена вокруг бездарной передачи "Международная пилорама", ведущим которой является Кеосаян. Вместе с женой за каждый эфир он получает 4 млн. рублей. Это деньги от госкомпаний, парочка паразитировала на них и продавала одну программу дважды, зарабатывая на рекламе.

А вот и самое интересное. Эти "передачи", если их можно таковыми назвать, не набирают и 1000 просмотров.