Поставки французского летального оружия Армении противоречат интересам НАТО. В последний раз Армения получила вооружение от Франции после визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж в сентябре 2022 года. В настоящее время ожидается, что Франция поставит Армении системы противовоздушной обороны "Мистраль" среди прочего современного вооружения. В моем понимании, проблема заключается в тонкой дымовой завесе. Франция рассматривает Армению в качестве христианского анклава среди государств, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман. Поэтому военные поставки Армении следует оценивать как попытку задобрить армянскую диаспору во Франции и якобы защитить французские интересы, коренящиеся в исламофобии.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный британский журналист, политолог Нил Уотсон.

Как подчеркнул наш собеседник, Франция закрывает глаза на тот факт, что Армения является сателлитом России и на территории Армении расположена российская база.

"Кроме того, Франция упускает из виду давно образовавшийся союз Армении с Ираном, который хочет подавить стремление южных азербайджанцев к независимости. Поставки французского вооружения в Армению также противоречат интересам Израиля и Турции, двух крупнейших союзников и поставщиков оружия Азербайджану", - заявил британский журналист.

Политолог считает, что Франция не настроена исключительно против Азербайджана, несмотря на попытки ввести санкции в прошлом году.

"Скорее во Франции превалируют туркофобские и исламофобские настроения, а французские интересы на Южном Кавказе и в более широком постсоветском пространстве представляет Армения. Влияние армянского лобби во французском сенате остается подавляющим и армянская пропаганда принимается во Франции за правду", - констатировал наш собеседник.

По его словам, перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном стоит почти невыполнимая задача.

"Пашинян заявляет о необходимости мира и нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Для осуществления своих заявлений у него есть достаточная внутренняя политическая поддержка. Возникает вопрос - готов ли Пашинян пойти на такой шаг? Есть большие сомнения, поскольку Пашинян заигрывает с кругами, заинтересованные в продолжении вражды с Азербайджаном. Пашинян идет на поводу у армянской диаспоры и продолжает показывать себя союзником России и Ирана. Но в конечном счете принятие французского оружия является позерством Пашиняна. Он знает, что рано или поздно и, возможно, после его ухода, мирное соглашение необходимо будет заключить", - резюмировал Нил Уотсон.

Абдул Керимханов