https://news.day.az/politics/1567014.html Назначен военный прокурор Нахчывана
Назначен военный прокурор Нахчывана
Назначен военный прокурор Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
Соответствующим приказом Генерального прокурора на эту должность назначен исполняющий обязанности военного прокурора Нахчывана Агиль Ахундов.
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