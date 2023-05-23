Назначен военный прокурор Нахчывана

Назначен военный прокурор Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Соответствующим приказом Генерального прокурора на эту должность назначен исполняющий обязанности военного прокурора Нахчывана Агиль Ахундов.