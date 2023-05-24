Эрдоган объединяет Лондон и Пекин с помощью Баку

По словам Эрдогана, Турция будет и впредь развивать инфраструктуру транспортных коммуникаций с братским Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом он заявил, комментируя невключение Азербайджана в проект "возрождения Шелкового пути" Кемаля Кылычдароглу.

"Турция будет развивать инфраструктуру транспортных коммуникаций с азербайджанскими братьями, несмотря на то, что генсек РНП (Республиканская Народная Партия) игнорирует Карабах и Зангезурский коридор", - сказал турецкий лидер на митинге в провинции Сивас.

Глава государства анонсировал строительство на территории Турции высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая протянется до Баку.

"Выехавший из Лондона сможет через нашу страну добраться до Пекина. Безусловно, мы будем реализовывать все это не исключая Азербайджан, а плечом к плечу с ним", - заявил турецкий лидер.

Ранее мы писали о том, что турецкий лидер гарантировал сохранение браства с Азербайджаном.