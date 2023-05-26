Армянские депутаты продолжают перепалку из-за Карабаха на фоне кризиса в парламенте

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян ответил на критику оппозиции относительно позиции властей по Карабаху необычным способом. Вместо пространной речи он представил в парламенте аудизаписи интервью и выступлений бывших президентов, в которых они комментируют переговорный процесс, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, в одном из интервью со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном он, отвечая на соответствующий вопрос, говорит, что не считает себя оккупантом. Вместе с тем политик отмечает, что контроль над территориями [вокруг Карабаха] имеет исключительно политические цели, и после завершения военных действий они будут возвращены.

"Речь идет о семи районах. Это те территории, которые представители оппозиции, и предполагаю, их лидер Роберт Кочарян называют родиной", - заявил вице-спикер, не уточнив, однако, из какого интервью была сделана вырезка.

Таким образом вице-спикер указывал на двуличность заявлений ныне оппозиционных сил, которые обвиняют нынешнюю власть в предательстве.

Ранее вице-спикер говорил, что у Армении нет территориальных претензий к Азербайджану.