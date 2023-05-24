Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану

У Армении нет никаких территориальных требований к соседям, в том числе к Азербайджану, заявил сегодня в беседе с журналистами вице-спикер парламента Акоп Аршакян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Армения придерживается той позиции, что у нас нет никаких территориальных требований к своим соседям, в том числе к Азербайджану. Это значит, что нам нужно уточнить государственные границы и те территории, которые принадлежат нам. Речь идет о логике подходов к мирному договору, проблема в уточнении принципов. Говоря о цифрах, мы говорим о конкретике", - отметил Аршакян.

Ранее мы писали о том как МИД РФ оценил заявление Пашиняна о признании Карабаха частью Азербайджана.